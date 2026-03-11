計程車只搭「5分鐘」竟被罵整路！女網友傻眼 原因曝光釣出一票苦主

近年不少民眾不想自己開車找停車位，也不想在尖峰時段擠進大眾運輸，因此改搭計程車或透過叫車平台移動，讓街頭「小黃」與多元計程車數量大幅增加。不過車輛變多、司機背景不一，服務品質也時常引發討論。近日就有網友分享自己搭短程計程車卻被司機「罵整路」，引發不少人共鳴，許多人也紛紛分享類似遭遇。

一名女網友在Dcard發文表示，某天早上因下雨又趕時間，在台北101捷運站出口攔計程車，準備前往台北醫學大學。然而一上車告知目的地後，司機似乎對短程距離相當不滿，脫口抱怨「早知道就不載了」，接著一路碎念，甚至表示剛才更遠的客人都拒載，還反問乘客如果是司機會不會接短程。原PO表示自己當時急著上課，只能默默忍耐，途中司機還一度想在前一個路口讓她下車，最後才抵達校門對面，車程約5分鐘，車資100元。事後越想越覺得委屈，但因沒有記下車牌或司機資訊，恐怕難以申訴。

貼文曝光後，不少網友表示「短程被嫌棄」其實並不少見。有網友分享，自己也曾遇到司機一路抱怨距離太近，「沿途碎念到下車」，之後乾脆改用叫車App。也有人直言，現在許多乘客寧可使用Uber，因為平台有評分與申訴機制，司機態度相對收斂；也有人認為路邊攔車「風險高又難檢舉」，甚至有人表示自己之前懷孕要去產檢，卻被司機抱怨「早知道不載」的情況。當然也有網友指出，並非所有司機都如此，短程客對部分司機而言收入較低，但若空車繞行同樣沒有生意，因此不應把情緒發洩在乘客身上。

針對短程載客爭議，法規其實早有規定。依照《道路交通管理處罰條例》第38條，計程車駕駛若任意拒載或故意繞路，可處新台幣600至1200元罰鍰。台北市公共運輸處也提醒，若乘客遇到拒載、繞路或其他不當行為，最好記下車牌號碼、司機登記證、時間與地點等資訊，再向警方或相關單位反映。隨著叫車平台與計程車服務並存，如何提升服務品質、減少糾紛，也成為城市交通管理持續面對的課題。