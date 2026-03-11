經典賽中華隊贏南韓太興奮！台灣球迷成田機場失控 網狠酸：謝謝讓世界看見台灣

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但在8日中午對戰強敵南韓時，最終以精彩表現拿下勝利，讓全台球迷熱血沸騰。然而，有網友直擊，一群準備搭機返台的台灣球迷，竟在安靜的日本東京成田機場候機室內集體大喊「Team Taiwan」，影片曝光後引發大批網友痛批「根本是丟臉丟到國外」。

原PO在Threads上傳一段影片，畫面中可見，一群身上穿戴著中華隊周邊服飾、徽章的台灣旅客，疑似因為得知中華隊擊敗南韓的消息，難掩興奮之情，竟不顧身旁還有其他國家的旅客與正在作業的地勤人員，直接在成田機場的候機室內放聲大吼應援口號「Team Taiwan！Team Taiwan！」

據了解，這陣突如其來的群體吶喊持續了約3分鐘之久。原PO在貼文中無奈表示：「今天東京成田機場，一群台灣人在那邊喊 TEAM TAIWAN，我看了超級傻眼！！！中國大陸人再沒素質，也不會在別的國家機場裡面大喊大叫！！！謝謝這群帶賽人讓世界看見台灣！」

影片迅速在網路上發酵，大批台灣網友對此行為感到極度反感，紛紛留言開轟「球場上的加油聲就讓他在球場就好」、「成年人了還不會看場合，真的是丟臉丟到國外」、「在別人眼裡只會覺得台灣旅客很沒有水準」。

不少網友也指出，機場屬於公共空間，這種將個人情緒強加於他人的行為已經造成嚴重干擾，「已經影響到地勤人員在跟其他國家的旅客講話了，真的非常的丟臉失格」、「動不動就要逼外國人聽『讓世界看見台灣』，真的病不輕」、「到底要多自卑，才要在其他國家機場這樣喊」。

儘管多數留言都在譴責這種不看場合的喧嘩行為，但仍有極少數網友護航，「大家興奮的時候不分場合，周圍都是台灣人吧」、「日本人也沒意見啊，你太玻璃心了」。