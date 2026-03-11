快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽中華隊贏南韓太興奮！台灣球迷成田機場失控 網狠酸：謝謝讓世界看見台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
多數網友認為，在機場這種需要安靜、維持秩序的公共空間大聲喧嘩，只會嚴重損害台灣旅客在國際間的形象。圖為成田機場一隅。美聯社
多數網友認為，在機場這種需要安靜、維持秩序的公共空間大聲喧嘩，只會嚴重損害台灣旅客在國際間的形象。圖為成田機場一隅。美聯社

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但在8日中午對戰強敵南韓時，最終以精彩表現拿下勝利，讓全台球迷熱血沸騰。然而，有網友直擊，一群準備搭機返台的台灣球迷，竟在安靜的日本東京成田機場候機室內集體大喊「Team Taiwan」，影片曝光後引發大批網友痛批「根本是丟臉丟到國外」。

原PO在Threads上傳一段影片，畫面中可見，一群身上穿戴著中華隊周邊服飾、徽章的台灣旅客，疑似因為得知中華隊擊敗南韓的消息，難掩興奮之情，竟不顧身旁還有其他國家的旅客與正在作業的地勤人員，直接在成田機場的候機室內放聲大吼應援口號「Team Taiwan！Team Taiwan！」

據了解，這陣突如其來的群體吶喊持續了約3分鐘之久。原PO在貼文中無奈表示：「今天東京成田機場，一群台灣人在那邊喊 TEAM TAIWAN，我看了超級傻眼！！！中國大陸人再沒素質，也不會在別的國家機場裡面大喊大叫！！！謝謝這群帶賽人讓世界看見台灣！」

影片迅速在網路上發酵，大批台灣網友對此行為感到極度反感，紛紛留言開轟「球場上的加油聲就讓他在球場就好」、「成年人了還不會看場合，真的是丟臉丟到國外」、「在別人眼裡只會覺得台灣旅客很沒有水準」。

不少網友也指出，機場屬於公共空間，這種將個人情緒強加於他人的行為已經造成嚴重干擾，「已經影響到地勤人員在跟其他國家的旅客講話了，真的非常的丟臉失格」、「動不動就要逼外國人聽『讓世界看見台灣』，真的病不輕」、「到底要多自卑，才要在其他國家機場這樣喊」。

儘管多數留言都在譴責這種不看場合的喧嘩行為，但仍有極少數網友護航，「大家興奮的時候不分場合，周圍都是台灣人吧」、「日本人也沒意見啊，你太玻璃心了」。

中華隊 南韓 成田機場 台灣人 棒球 經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊返台 逾300球迷接機力挺Team Taiwan

經典賽／中華隊無緣晉級8強 賴總統：努力過的人都是戰士

經典賽／把東京巨蛋當自己家 台灣球迷賽後「1舉動」紅到日本

經典賽／台灣球迷高喊Team Taiwan 「台灣認同」引外媒關注

相關新聞

經典賽中華隊贏南韓太興奮！台灣球迷成田機場失控 網狠酸：謝謝讓世界看見台灣

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽日前落幕，中華隊雖然無緣挺進8強，但在8日中午對戰強敵南韓時，最終以精彩表現拿下勝利，讓全台球迷熱血沸騰。然而，有網友直擊，一群準備搭機返台的台灣球迷...

智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

一名女網友近日在Dcard發文分享自己在Shopee「智取店」繳費時的經驗，提醒其他人使用現金付款要特別留意。她表示，自己日前到智取店取貨並使用現金繳費，因替公司購買商品，總金額達6360元，原本先投入5000元鈔票，再準備投入零錢補足金額，沒想到機器卻疑似發生異常。

WBC另一戰！李政厚珠寶吸睛 見中華隊「清一色飾品」網笑：就是務實

2026年世界棒球經典賽（WBC）賽事話題持續延燒，不只比賽表現受到關注，球員場上的穿搭也意外成為討論焦點。近日有網友在Threads發文表示，因為注意到韓國球星李政厚配戴珠寶上場，讓他好奇中華隊球員平時會戴什麼項鍊，結果搜尋後發現，多數球員幾乎都是配戴金項鍊，直呼「清一色都是金項鍊」。

台灣為何不流行「Grab機車接送」？網指3因素：怕會飛出去

Grab是一間位於東南亞地區，為提供私家車、計程車或機車接送服務的交通網路公司。一名網友發文，好奇明明台灣很多人騎機車，為何Grab機車接送並不盛行？對此，有網友總結3個原因，分別是安全問題、大眾運輸發達與機車太普遍，可能都是Grab機車接送無法進入台灣市場的因素。

別被地圖騙！北海道冬天交通變數大 達人揭真相：看起來很近最危險

旅遊粉專「CJ夫人」近日分享北海道冬季旅行經驗，提醒旅客不要輕易相信「看起來很近」這句話。指出北海道地圖上看似不遠的距離，實際移動時往往需要更長時間，尤其冬季天候多變，交通狀況容易受到大雪、暴風雪等影響，使原本規劃好的行程出現巨大變數。

客人「無限續小菜」會不高興？服務生曝心聲 加碼透露解決技巧

為了吸引顧客，有些餐廳會推出「無限續小菜」的服務。一名網友發文，稱他和家人去某燒肉店吃飯，因為其小菜與醬可以無限續，因此爸爸一直請服務生幫忙加小菜，讓服務生有些不悅，他自己也覺得些尷尬。對此，有曾從事服務生的網友透露如果店裡忙碌，客人一直續小菜當然會覺得煩，但畢竟是店中的規定，並不能說什麼，只能向客人確定是否能一次多續幾份，以緩解忙碌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。