智取店不「智取」？取貨投現慘遭機器吃錢 過來人勸：改用兩招才保險

一名女網友提醒其他人在智取店使用現金付款要特別留意。示意圖／記者黃羿馨攝影
一名女網友近日在Dcard發文分享自己在蝦皮「智取店」繳費時的經驗，提醒其他人使用現金付款要特別留意。她表示，自己日前到智取店取貨並使用現金繳費，因替公司購買商品，總金額達6360元，原本先投入5000元鈔票，再準備投入零錢補足金額，沒想到機器卻疑似發生異常。

原PO指出，當時先投入5000元後，再投6枚10元硬幣，但機器卻將硬幣全部退回，她又嘗試一次仍無法投入，才意識到可能是零錢機故障。由於當時後方已有數名顧客排隊，加上車子停得較遠，她便直接按下「取消繳費」，沒想到機器卻未退回已投入的5000元。

她隨後致電客服約20分鐘，客服表示因為屬於「大額繳費」，系統上已標示可能無法退款，因此取消交易後金額不會立即退還。原PO查看相關說明後發現，畫面上寫的是「可能無法退款」，且原因是找零金額有限，與客服說法「一定不會退款」似乎有所落差，也讓她感到相當不滿。

客服進一步表示，系統後台確實顯示該機台在她投幣時出現異常，但由於時間較晚無法立即派人維修，建議隔天再前往使用。原PO最後只好重新帶著現金完成繳費，也直言「早知道就刷卡」，並提醒其他人若金額較大，或許改用提早電子支付或刷卡會比較保險

事實上「智取店」不是第一次出現相關爭議。有網友曾在PTT發文抱怨，為了省運費選擇智取店取貨，抵達門市後卻發現系統無法領取包裹，只好聯繫客服。客服回覆需等待工程師完成維修後才能取貨，讓他直呼白跑一趟，也直言若有其他選擇，未來可能不會再使用智取服務。

該貼文曝光後，也引發不少網友分享自身經驗，有人表示曾遇過收款機故障、導致無法完成繳費的情況，也有人認為既然是自助取貨服務，若設備穩定度不足，反而可能增加取貨困擾。不過也有網友指出，自助取貨原本就是為了提升效率與節省人力，若設備與系統持續優化，仍可能成為不少消費者取貨的選項之一。

一名女網友近日在Dcard發文分享自己在Shopee「智取店」繳費時的經驗，提醒其他人使用現金付款要特別留意。她表示，自己日前到智取店取貨並使用現金繳費，因替公司購買商品，總金額達6360元，原本先投入5000元鈔票，再準備投入零錢補足金額，沒想到機器卻疑似發生異常。

