WBC另一戰！李政厚珠寶吸睛 見中華隊「清一色飾品」網笑：就是務實

2026年世界棒球經典賽（WBC）賽事話題持續延燒，不只比賽表現受到關注，球員場上的穿搭也意外成為討論焦點。近日有網友在Threads發文表示，因為注意到韓國球星李政厚配戴珠寶上場，讓他好奇中華隊球員平時會戴什麼項鍊，結果搜尋後發現，多數球員幾乎都是配戴金項鍊，直呼「清一色都是金項鍊」。

現年25歲的李政厚，目前效力於San Francisco Giants，是韓國棒壇備受矚目的球星之一。本屆WBC他以韓國隊長身分出賽，不僅場上表現穩定，外型與穿搭風格也常成為球迷討論話題。比賽期間他多次配戴一條造型醒目的項鍊上場，讓不少觀眾在轉播畫面中注意到這個細節。

據了解，李政厚配戴的是法國珠寶品牌Van Cleef & Arpels（梵克雅寶）的Vintage Alhambra系列項鍊，設計以品牌經典四葉草圖案為特色，象徵幸運、希望與祝福，也被不少人視為「幸運飾品」。由於造型辨識度高，這條項鍊在賽事期間也多次被球迷討論。

相較之下，該Threads貼文整理的圖片顯示，多名中華隊球員過去在場上或公開場合亮相時，普遍配戴金項鍊，包括王建民、林昱珉、張育成等人，都曾被拍到佩戴金飾上場，也讓不少球迷發現台韓球員在配件風格上的差異。

貼文曝光後有網友認為黃金項鍊在台灣文化中具有象徵意義，也有人笑稱「台灣人就是務實，黃金保值」、「老實說，球星戴金項鏈真的比較好看」、「大概有七成是阿公阿嬤送的」、「有可能是結婚時岳家送的金項鏈，未婚就可能是16歲長輩給的成年禮」、「金項鍊才有真正價值」、「金項鍊很多款式挑的好其實戴起來也很時髦漂亮」。