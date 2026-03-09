台灣為何不流行「Grab機車接送」？網指3因素：怕會飛出去

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇明明台灣很多人騎機車，為何Grab機車接送並不盛行。示意圖/ingimage
Grab是一間位於東南亞地區，為提供私家車、計程車或機車接送服務的交通網路公司。一名網友發文，好奇明明台灣很多人騎機車，為何Grab機車接送並不盛行？對此，有網友總結3個原因，分別是安全問題、大眾運輸發達與機車太普遍，可能都是Grab機車接送無法進入台灣市場的因素。

一名網友在Threads發文，好奇為何台灣不開放越南那種「機車型計程車」，也就是Grab機車接送，她認為機車接送非常方便、且台灣機車非常多，照理說是很大的市場才對，加上台北的公車又舊又晃，如果替換成Grab，很多人上下班還可以順便載人，非常便利。

對此，有一名網友總結出三個原因，第一，台灣很多機車無外殼保護，如果發生事故，容易造成身體嚴重創傷；第二，台灣大眾運輸很方便，台北有捷運、公車、共享機車、共享腳踏車，不需要發展機車接送；第三，台灣幾乎人手一輛機車，如果來台灣旅遊，也會想自己騎車就好，不需要機車接送的服務。

安全性是大部分網友擔心的問題，「台灣騎機車三寶那麽多，被載一載會飛出去？我比較希望機車可以減量，大家都亂騎有多意外」、「完全不想，整個交通會很可怕，去曼谷試過一次之後，就盡量避免叫機車，盡可能以計程車為主」。

Grab機車接送也出現過爭議問題，根據泰媒報導，曾有機車司機建議平台新增「乘客體重」欄位並分級計價，理由是曾遇到「超過車輛承載」的乘客，導致避震、輪胎受損。對此，網友提供折衷建議，可以不要求填寫精確體重，而是改用車型或承載等級分類，並新增人數與行李欄位，避免超載。

Grab 機車族

