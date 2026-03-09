別被地圖騙！北海道冬天交通變數大 達人揭真相：看起來很近最危險

旅遊粉專「CJ夫人」近日分享北海道冬季旅行經驗，提醒旅客不要輕易相信「看起來很近」這句話。指出北海道地圖上看似不遠的距離，實際移動時往往需要更長時間，尤其冬季天候多變，交通狀況容易受到大雪、暴風雪等影響，使原本規劃好的行程出現巨大變數。

粉專表示，北海道冬天旅行最大的挑戰並不是距離，而是氣候造成的交通不確定性。例如同一段路程，在晴天可能只需約2小時，但若遇到暴雪或道路結冰，可能拉長至5小時，甚至因封路無法通行。鐵路臨時停駛、公路封閉或班次減少也相當常見，旅客有時甚至得在雪地中長時間等待計程車或交通工具。

冬季交通工具班次少之外，粉專也指出部分巴士末班車時間較早，若錯過班次就可能難以返回住宿地點，加上路面結冰形成「黑冰」，看似平坦的道路其實非常滑，駕駛與步行都需格外小心。若遇到暴風雪，視線可能瞬間降低，移動難度也隨之提升。

粉專也提到，北海道部分景點距離遙遠，從札幌或主要城市出發，許多地方往往需要長時間移動，甚至必須安排住宿一晚才能完整遊玩。若僅憑地圖距離規劃「當天來回」，很可能低估實際交通時間。

因此建議冬季前往北海道旅行時，行程最好預留彈性時間，並提前確認交通班次與路況資訊，同時準備補給與保暖裝備，以應對可能出現的延誤或突發狀況。並強調北海道的距離感不只是公里數，更與氣候、路況及交通班次密切相關，旅客規劃行程時應特別留意。

今年大雪造成交通混亂的情況並不罕見。根據日本放送協會（NHK）報導，今年1月北海道因發達雪雲帶帶來強降雪，札幌24小時降雪量達54公分，創下當地1月新高紀錄。受天候影響，往返札幌的新千歲機場JR列車與巴士一度全面停駛，大批旅客無法離開機場。

報導指出，當時約有7000名旅客被迫滯留機場過夜，不少人等待列車恢復行駛長達數小時。由於鐵路與巴士停駛，計程車乘車處也出現長長人龍，部分旅客只能在機場過夜或持續排隊等待交通恢復。