客人「無限續小菜」會不高興？服務生曝心聲 加碼透露解決技巧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友的爸爸一直請服務生幫忙加小菜，讓服務生有些不悅。示意圖/ingimage
一名網友的爸爸一直請服務生幫忙加小菜，讓服務生有些不悅。示意圖/ingimage

為了吸引顧客，有些餐廳會推出「無限續小菜」的服務。一名網友發文，稱他和家人去某燒肉店吃飯，因為其小菜與醬可以無限續，因此爸爸一直請服務生幫忙加小菜，讓服務生有些不悅，他自己也覺得些尷尬。對此，有曾從事服務生的網友透露如果店裡忙碌，客人一直續小菜當然會覺得煩，但畢竟是店中的規定，並不能說什麼，只能向客人確定是否能一次多續幾份，以緩解忙碌。

一名網友在Threads發文，表示前不久和家人們去燒肉店用餐，店中的小菜與醬料能夠無限續，所以爸爸一直請服務生續小菜。到了續了快10次小菜時，服務生臉色一沉，「看起來不太開心」，原PO也感到有些尷尬。

原PO表示，用餐完畢後爸爸就說「以後不來了」，因為他覺得既然店內寫能無限續小菜，服務生就不應該擺出不開心的表情。原PO則認為很矛盾，因為假如他是服務生，也會對客人狂續小菜的行為感到不悅，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有位從事過服務生的網友回應，如果店內很忙客人一直續小菜難免會覺得很煩，但既然是店內的規定也不好多說什麼，只能想一個應對方法，就是客人續到3次、4次時，直接問說：「要不要一次續兩份或三份」，這樣會比較方便，不過如果店內不忙的話隨便續沒關係。

不少網友也認同爸爸的想法，「都有吃完，你爸沒問題，店員不該擺臉色」、「你爸都沒浪費，吃完了再續沒問題，越高單價的餐廳這方面就應該越做得好才對」、「可以無限續就應該要無限續呀」、「店家自己要寫無限這種詞來吸引客人那就要承擔相對的風險啊」。

消費者與餐廳的爭議除了續小菜外，服務費也是網友們討論的焦點。曾有網友認為餐廳額外收取「10%服務費」非常不合理，大多只是幫你倒水，卻要收服務費非常奇怪，有些餐廳甚至把服務費改名成「清潔費」，但餐廳清潔是店員本來就要做，不少網友紛紛同意他的觀點。

餐飲業 服務生

