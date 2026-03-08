南韓路邊攤驚見「竹籤回鍋」…台女當場嚇傻 網加碼曝：剩菜還會重上

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享第一次嘗試南韓街邊小吃時，目睹疑似重複使用竹籤的畫面，讓她直呼「文化衝擊」。示意圖/ingimage
有網友分享第一次嘗試南韓街邊小吃時，目睹疑似重複使用竹籤的畫面，讓她直呼「文化衝擊」。示意圖/ingimage

近年來，不少台灣遊客熱衷前往南韓與日本旅遊，K‑pop文化、韓系美妝到街頭美食，都讓許多人對南韓充滿憧憬。然而近日一名網友在Threads分享旅遊見聞，卻意外引發討論，她表示自己第一次嘗試南韓街邊小吃時，目睹疑似重複使用竹籤的畫面，讓她直呼「文化衝擊」，也讓不少台灣網友開始討論當地小吃的衛生習慣。

原PO在貼文中描述，當天她與朋友到路邊攤買小吃，準備離開時卻看到攤販阿姨把用過的竹籤重新放回熱湯中「消毒」，甚至似乎又拿來串新的食材。她回憶當下與朋友「直接在原地尖叫」，坦言那一刻對南韓街頭美食的想像瞬間被打破，也忍不住擔心食品安全問題。

貼文曝光後，引發不少網友分享類似經驗。有留言稱自己曾看到「上一位客人剩下的辣炒年糕被倒回鍋裡」，也有人說看見客人咬過的魚板又被放回湯裡攪動，讓人瞬間食慾全失。還有網友感嘆，以前看韓劇總覺得當地生活「很浪漫唯美」，沒想到實際見聞卻差很大，甚至有人開玩笑說「那我還是去日本好了」。不過也有人平反表示，自己在南大門市場吃小吃時，攤商是當場把竹籤折斷丟棄，認為不同店家做法差異很大，建議遊客「吃之前先觀察一下」。

留言中也有人指出，南韓部分飲食習慣與台灣不同，例如常見的「共食文化」，像是同鍋分食、湯匙進同一鍋湯再撈等，在當地其實相當普遍。有網友表示，許多南韓人對這種共享餐食的方式並不在意，但對習慣分食、注重個人餐具衛生的台灣人來說，確實較難適應，因此才會出現文化落差。

過去也有旅遊達人提醒遊客注意街頭小吃品質。知名部落客「台灣妞韓國」就曾分享，許多觀光客到明洞逛街時會順便買小吃，但她直言當地攤販「其實很雷」，不僅價格偏高，品質也不一定理想，因此每次帶朋友去逛時都會提醒「不要隨便吃路邊攤」。相關討論也讓不少網友表示，出國體驗在地美食雖然有趣，但遊客仍需多觀察環境與衛生條件，才能吃得安心、玩得開心。

