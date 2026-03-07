快訊

外國人吃火鍋「1行為」超震驚！他急阻止網讚爆：好人一生平安

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在火鍋店用餐時，發現對面的外國人竟把生肉、芋頭等食材直接拿起來吃，咬了幾口又吐掉，似乎完全不知道需要先下鍋煮熟，趕緊過去向對方說明食用方法。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期在火鍋店用餐時，發現對面的外國人竟把生肉、芋頭等食材直接拿起來吃，咬了幾口又吐掉，似乎完全不知道需要先下鍋煮熟，趕緊過去向對方說明食用方法。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時看到坐在對面的外國人，把生肉、芋頭、生排骨直接拿起來吃，咬了幾口後又吐掉，看到這一幕後，他趕緊走過去提醒對方，並解釋火鍋食材都需要放進鍋裡，煮熟後才能食用，避免對方繼續誤食生食。

貼文一出後，多數網友都大力稱讚原PO，紛紛表示「謝謝動森居民」、「祝原PO上廁所都有衛生紙」、「上廁所永遠快速通關」、「好人一生平安」、「你們好棒」、「你人真好促進國民外交」、「好心人讚讚」。

此外，也有不少網友分享自身經驗，指出「之前在明洞吃火鍋，看著韓國人把沙琪瑪丟進火鍋裡，我朋友慘叫過去跟他們說那是點心」、「多年前去香港，晚餐吃自助餐，第一次看到活的蝸牛，那是代客料理，結果團員沒見過，直接夾回來，在桌上爬」、「我之前也有遇過外國人以為生水餃可以直接吃」、「上次也有遇到外國觀光客來吃火鍋，把切好冷凍肉拿起來生吃」、「好幾次在火鍋店看到外國人拿高麗菜，直接當沙拉生吃」、「看過日本人把鯛魚片當沙西米吃」。

天氣寒冷時，不少人都喜歡吃火鍋。本站曾報導，一名網友分享，在火鍋店自助吧發現「生的小籠包」，下鍋煮後皮也不會爛，內餡又有湯汁，讓她驚呼「第一次看到」。不少網友都大讚「其實只要沒把皮煮破，小籠包還蠻好吃的啦」、「我煮完感覺比用蒸的還多汁」、「印象中之前要用點數換，沒想到現在自助吧就有提供」。

