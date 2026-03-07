快訊

小吃店「常見1物」竟是大陸製！他一看傻眼：品質OK嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期去小吃店用餐時，發現牆上掛著陸製的抽取式衛生紙，讓他相當好奇為何要使用中國進口？擔心品質上是否會有問題？圖／pakutaso
一名網友分享，近期去小吃店用餐時，發現牆上掛著陸製的抽取式衛生紙，讓他相當好奇為何要使用中國進口？也擔心品質上是否會有問題？議題引發討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，雖然抽取式衛生紙使用上相當便利，但看到標示為陸製，難免對品質打上問號，同時也好奇衛生紙用進口的會比較便宜嗎？印象中台灣生產餐飲用的衛生紙也不貴。

貼文一出後，不少網友都表示「小吃店全面淪陷中」、「其實我曾經無聊拿計算機算過，這單抽真的沒有比較便宜」、「看到用中國衛生紙的店家，我下次就不會去了」、「我會直接淘汰這個店家，不再消費」、「為什麼好多小吃店都換成這種？」、「連衛生紙都要用匪制劣質品…很難不想像其他餐點會用什麼樣的逃寶貨？」、「不敢用中國衛生紙！擦了會皮膚爛吧」。

不過，也有網友留言緩頰，回應「商家多數應該只是為了吊掛設計很方便，可能也沒想這麼多」、「這個同款我們家有用，夠厚、便宜還不容易破」、「我本來也不喜歡，但這個價位拿來擦狗狗大小便極度不心疼啊」、「很便宜啊！公公買來放廚房，當裝油煙盒跟擦拭食用油殘留的地方都好用」。

本站曾報導，一名網友分享，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。不少網友也分享各種台灣發明的小物，指出「手搖飲的封膜機也是喔！」、「感應式水龍頭也是台灣人發明的，鄧鴻吉先生超厲害」、「旋轉壽司的機器也是台灣人發明的」。

