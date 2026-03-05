女生停機車「立中柱」很難？同學教1方法輕鬆拿捏：連扶手都不必抓

停機車時，你習慣立中柱還是側柱呢？一名女網友發文，稱她剛考到駕照時不太會立中柱，直到同學教她先把龍頭擺正，再輕輕踩下便可輕鬆立起來，原PO坦言「大受震撼」，對此，網友們加碼稱150cc以上的機車或舊車較難立起來，而新車反而容易。

一名女網友在Dcard發文，表示近期在網路上經常看到有人在吵機車立中柱和側柱的話題，有人認為立中柱能多出一點，讓他人更好停車；另一派人覺得一個機車停一個車格，無論怎麼立都沒關係。

原PO表示，她自己高三就考了駕照，當時她也不會立中柱，直到同學教她先把龍頭擺正，輕輕踩下去，便能順利立起來，不需要花費太大力氣，她才頓時醒悟、大受震撼，原來之前立不起來是因為龍頭沒擺正，如今過去了十年，她僅需一隻手抓著龍頭，輕輕一踩就能立起來了，連後面的扶手都不用抓。

此文一出，許多網友提到大型機車或舊車不易立中柱、新車則容易很多，「我家舊車超重，完全立不起來，買新車後才發現立中柱很簡單」、「要看車款，很多150cc以上的車子很重，空間、角度、力道不夠也是立不起來」、「我媽的舊機車我怎麼立都立不起來，後面買新機車後輕輕鬆鬆就立起來了」。

也有網友認為立側柱也沒關係，只要不影響他人停車就好，「立側柱沒差，但是不要超出格子，然後整台貼在我的車上」、「就一個車一格，只要不妨礙他人，管我用什麼柱」、「我騎車10年還是不會立中柱，但我停在停車格會稍微靠右立側柱，機車不會影響到旁邊的車」。

目前法規雖未強制規定機車停在停車格內必須立中柱，但根據《道路交通安全規則》第112條規定，機車或大型重型機車停車時，應依車輛順行方向緊靠道路邊緣平行、垂直或斜向停放，其前輪或後輪外側距離緣石或路面邊緣不得逾三十公分。