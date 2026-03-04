快訊

竹北用餐遇家長帶小孩1舉動 讓她秒變「開門小妹」當場傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

在日常生活中，帶小孩的家長除了要注意孩子安全，也應顧及周遭他人。一名網友日前在Dcard「心情版」分享，自己與丈夫到竹北用餐，餐廳的大門有點重，她開門後發現後面一對夫妻的兩個小孩直接往前鑽，夫妻走的比小孩還後面，我擔心孩子被門打到，於是有扶一下門直到孩子走到門一半，但媽媽完全沒有協助，反而慢慢走進來，讓她瞬間變成「開門小妹」，令她相當傻眼。

原PO表示，她看到孩子媽媽完全不扶著門，也沒有牽孩子，自己只好扶著門直到孩子走過一半。她認為大人應該主動協助扶著門，而不是讓好心的人尷尬地成為「開門小妹」，甚至連一句謝謝都沒有。最後，孩子的爸爸看到情況，才幫忙扶著門並說謝謝，讓她忍不住直呼，「媽媽素質很堪憂」。

她補充，自己並不討厭小孩，也願意在需要時主動幫忙，例如讓電梯或讓座給孕婦、長者，但強調這些善意不該被視為理所當然。

有網友表示，媽媽有時專注在孩子身上會忘記這些細節，「我自己也曾經發生過類似事件，後來回過神覺得很不好意思」，但也理解好心被視為理所當然的感受很不舒服。另一部分網友則贊同原PO觀點，認為有些人當媽後似乎認為他人的體諒與幫忙都是理所當然，「我現在遇到帶小孩的也不會主動讓位子」、「完全理解，我也超級討厭當門僮」，不過多數人認為，這種行為通常並非惡意，只能抱持體諒心態看待。

讓座 餐廳 小孩 善良

竹北一名網友分享用餐時遇到小孩在重門前鑽過的事件，引發熱議。她扶門以保護孩子，卻發現母親毫無協助，質疑素質堪憂。網友反應分歧，有人同情，也有支持原PO觀點，強調善意不應被視為理所當然。

知名魔術師粘立人近日分享一段在店櫃表演時的不愉快經歷。他在西門町商圈設有魔術道具專櫃，長年吸引不少遊客與魔術愛好者駐足圍觀，未料日前卻遇到一名小女孩頻頻「破解」魔術橋段，讓現場氣氛瞬間降溫，他一時情緒

台灣對韓國啦啦隊員的熱潮引發討論，網友指出韓國啦啦隊地位低，薪資不高，工作辛苦。相較之下，台灣卻為她們提供了更高的關注和報酬，究竟為何只有台灣對韓國啦啦隊情有獨鍾，成為焦點話題。

不少台灣人赴日旅遊時，藥妝店幾乎是必逛行程。不過近日有女網友在社群平台Threads發文提醒，若一臉觀光客、看起來「荷包很深」，很可能成為店員鎖定推銷的對象，甚至從挑商品一路跟到結帳櫃檯，讓她直呼這是自己的「血淚經驗」。

搭飛機行李箱損壞時有所聞，卻常遇到地勤或航空公司表示不賠的狀況。近日有民眾分享成功向航空公司取得賠償的經歷，強調「一定要在行李提領區立刻反應」。 原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文分享經歷，表

桃園中壢中原夜市近日面臨店家大量撤出情況，整條街貼滿「頂讓」、「出租」的公告。網友驚呼夜市生意何以如此冷清，引發熱議，調查顯示租金過高及法律限制成主要原因。

