竹北用餐遇家長帶小孩1舉動 讓她秒變「開門小妹」當場傻眼

在日常生活中，帶小孩的家長除了要注意孩子安全，也應顧及周遭他人。一名網友日前在Dcard「心情版」分享，自己與丈夫到竹北用餐，餐廳的大門有點重，她開門後發現後面一對夫妻的兩個小孩直接往前鑽，夫妻走的比小孩還後面，我擔心孩子被門打到，於是有扶一下門直到孩子走到門一半，但媽媽完全沒有協助，反而慢慢走進來，讓她瞬間變成「開門小妹」，令她相當傻眼。

原PO表示，她看到孩子媽媽完全不扶著門，也沒有牽孩子，自己只好扶著門直到孩子走過一半。她認為大人應該主動協助扶著門，而不是讓好心的人尷尬地成為「開門小妹」，甚至連一句謝謝都沒有。最後，孩子的爸爸看到情況，才幫忙扶著門並說謝謝，讓她忍不住直呼，「媽媽素質很堪憂」。

她補充，自己並不討厭小孩，也願意在需要時主動幫忙，例如讓電梯或讓座給孕婦、長者，但強調這些善意不該被視為理所當然。

有網友表示，媽媽有時專注在孩子身上會忘記這些細節，「我自己也曾經發生過類似事件，後來回過神覺得很不好意思」，但也理解好心被視為理所當然的感受很不舒服。另一部分網友則贊同原PO觀點，認為有些人當媽後似乎認為他人的體諒與幫忙都是理所當然，「我現在遇到帶小孩的也不會主動讓位子」、「完全理解，我也超級討厭當門僮」，不過多數人認為，這種行為通常並非惡意，只能抱持體諒心態看待。