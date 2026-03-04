全世界只有台灣在瘋？韓國啦啦隊「本土不紅」來台卻封神 網揭關鍵原因

近年來，台灣掀起一股追捧韓國啦啦隊員的熱潮，她們不僅在球場上備受矚目，甚至被塑造成明星般的存在。對此，有網友指出，在韓國，啦啦隊其實被視為薪資不高、階級分明、勞動強度大的工作，社會地位也普遍低於偶像產業；然而來到台灣後，卻能獲得高度關注與豐厚報酬，讓人不禁好奇，「為什麼全世界只有台灣瘋韓國啦啦隊？」

一名網友在Dcard「閒聊版」發文表示，在韓國，啦啦隊不僅薪水不高，還有嚴格的輩分制度，工作內容辛苦，甚至得輪流倒垃圾，整體階級也比偶像更低，連韓國男生都未必買單。他理解韓國啦啦隊來台發展，可能是因為台灣薪資較高、發展空間較大，但仍好奇，為何在台灣卻被捧成「高人一等」的姿態，韓國啦啦隊是否真有什麼特別突出的特色，引起熱烈討論。

有網友分析，台灣演藝圈已沒落，啦啦隊剛好填補女偶像和女團的空缺，「不是只有韓國啦啦隊吃香，韓籍啦啦隊火之前，是靠其他台籍啦啦隊在補演藝圈的缺的」，只是現在韓籍比較紅而已。

也有人認為，在韓國最漂亮、最出色的多半出道當偶像藝人，擠不進出道窄門的才會選擇當啦啦隊，「那麼多最頂的能看，為什麼要看第二的？」再加上韓國與日本本就有成熟的偶像文化，選擇眾多，自然不會特別將焦點放在啦啦隊身上。