快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

西門町表演遭小孩狂破哏！魔術師粘立人怒嗆：不然換妳上場

聯合新聞網／ 綜合報導
粘立人。圖／擷自臉書「粘立人魔術」
粘立人。圖／擷自臉書「粘立人魔術

知名魔術師粘立人近日分享一段在店櫃表演時的不愉快經歷。他在西門町商圈設有魔術道具專櫃，長年吸引不少遊客與魔術愛好者駐足圍觀，未料日前卻遇到一名小女孩頻頻「破解」魔術橋段，讓現場氣氛瞬間降溫，他一時情緒上來，當場脫口「如果妳比我還行，不然換妳表演給我們看」，這下小女孩的母親才氣憤地把孩子拉走離開店櫃。

粘立人在臉書發文表示，當時有一群客人圍在魔術專櫃前欣賞示範，但其中一名女孩在他每演示一套魔術道具時，便立即說出可能的手法與秘密，且聲量不小，讓其他觀眾對魔術的神秘失去興趣，甚至影響客人對於購買魔術道具的慾望。他坦言，自己脾氣向來不差，但孩子在表演過程中不斷插話和指手畫腳，加上家長站在一旁未加以制止，尤其在聽到小女孩揭穿魔術後頻頻發笑，無疑是在放縱孩子的無禮行為。

後來，粘立人終於按耐不住脾氣對小女孩說，「到底是我在表演，還是妳表演？怎麼看魔術的人，講的話比我表演者更多且大聲？」粘立人坦言，這樣表達的目的只是想克制小女孩的行為，並接著告訴對方，「如果妳比我還行，不然換妳表演給我們看」。隨後女孩母親便氣憤地將孩子帶離現場，「我又再次的把討厭的客人變走…」。

粘立人更回憶起25至30年前在魔術店櫃工作的往事，當時若有客人故意揭穿魔術秘密，店員甚至會將對方拖到樓梯間「修理」。如今再看當年的處理方式，他自嘲「如此粗暴對付那種客人，真的很機車捏」，也為過往的衝動致歉。

貼文曝光後，不少粉絲相挺留言，「魔術師說穿了就是演員，當台上演員演到一半被劇透了，誰還想看呢？」、「我記得之前上老師的課…第一堂課就是要如何當一個有素質的觀眾，即便是已經知道秘密的魔術，也要耐心的看完人家的表演」、「靜靜欣賞也是一種學習，儘管魔術原理在這資訊爆炸的世界已不稀奇」。

事後，粘立人再度發文分享，雖然從業多年總聽到不少客人反應「魔術都是騙人的」，但他認為不能用這麼粗淺的話語來形容，畢竟魔術表演終究可以「唬過眾人」，以假亂真甚至瞞天過海，讓觀眾觀賞後，可能「一輩子啞口無言」。

粘立人解釋，魔術師的技巧在於把原先沒有的東西，演繹做到煞有其事的樣子，當中的「精湛手法」絕對都是真的，而且不是人人都有辦法做到，「連AI發達的時代都無法完全取代的技術，因為這是特殊專業」。

相關新聞

西門町表演遭小孩狂破哏！魔術師粘立人怒嗆：不然換妳上場

知名魔術師粘立人近日分享一段在店櫃表演時的不愉快經歷。他在西門町商圈設有魔術道具專櫃，長年吸引不少遊客與魔術愛好者駐足圍觀，未料日前卻遇到一名小女孩頻頻「破解」魔術橋段，讓現場氣氛瞬間降溫，他一時情緒

全世界只有台灣在瘋？韓國啦啦隊「本土不紅」來台卻封神 網揭關鍵原因

台灣對韓國啦啦隊員的熱潮引發討論，網友指出韓國啦啦隊地位低，薪資不高，工作辛苦。相較之下，台灣卻為她們提供了更高的關注和報酬，究竟為何只有台灣對韓國啦啦隊情有獨鍾，成為焦點話題。

觀光客小心！台人「2特質」逛日本藥妝店容易被店員糾纏 苦主曝陷阱

不少台灣人赴日旅遊時，藥妝店幾乎是必逛行程。不過近日有女網友在社群平台Threads發文提醒，若一臉觀光客、看起來「荷包很深」，很可能成為店員鎖定推銷的對象，甚至從挑商品一路跟到結帳櫃檯，讓她直呼這是自己的「血淚經驗」。

搭廉航行李箱破損只能認賠？他分享談判過程 揭「成功獲賠」關鍵

搭飛機行李箱損壞時有所聞，卻常遇到地勤或航空公司表示不賠的狀況。近日有民眾分享成功向航空公司取得賠償的經歷，強調「一定要在行李提領區立刻反應」。 原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文分享經歷，表

北部1夜市店家全收光！她驚見整條街頂讓 在地人曝真相

桃園中壢中原夜市近日面臨店家大量撤出情況，整條街貼滿「頂讓」、「出租」的公告。網友驚呼夜市生意何以如此冷清，引發熱議，調查顯示租金過高及法律限制成主要原因。

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

過完春節後，網紅作家黃大米發現多項商品與餐飲價格悄然上漲，直言「現在的一千塊，很像過去的五百元」。她指出麻辣燙優惠調整造成實質漲價，網友紛紛表示物價飛漲，薪資卻未跟上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。