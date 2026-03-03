快訊

觀光客小心！台人「2特質」逛日本藥妝店容易被店員糾纏 苦主曝陷阱

聯合新聞網／ 綜合報導
很多民眾到日本旅遊，幾乎都會去藥妝店大採購。聯合報系資料照片
不少台灣人赴日旅遊時，藥妝店幾乎是必逛行程。不過近日有女網友在社群平台Threads發文提醒，若一臉觀光客看起來「荷包很深」，很可能成為店員鎖定推銷的對象，甚至從挑商品一路跟到結帳櫃檯，讓她直呼這是自己的「血淚經驗」。

原PO表示，在日本藥妝店購物時，會有講流利中文、態度親切的店員主動靠近推銷商品，並強調是「日本正品」、很多台灣旅客都買過。對方不僅不斷遊說，還會一路跟隨介紹，讓人壓力倍增。她提醒大家務必提高警覺，避免花大錢買到不必要或來路不明的產品，「能救一個台灣人是一個」。

貼文曝光後釣出不少苦主分享類似經歷，有位女網友表示，曾替母親尋找指定保養品，詢問會說中文的店員後，對方卻稱沒有該商品，轉而推薦一瓶要價9000多日圓（約新台幣1890元）的替代品，還強調效果更好、有許多台灣人購買。該網友察覺價格幾乎是她原本要找的商品兩倍，婉拒後改詢問另一名日本店員，才順利買到原本只要4000多日圓（約840元）的商品，氣得直呼「一開始騙我沒有，不怕被發現嗎？」

也有人表示曾被推銷近1萬日圓的商品，還好最後沒有上當；更有人苦笑說，自己穿著隨性，看起來像窮遊族，反而從未被推銷，「都沒人來找我」。其他網友則表示，「我去也遇到一樣情況，一直狂說我要買的東西沒有功用然後叫我買別的」、「我後來寧可找轉角的小店，店員只有兩個人，沒有推銷產品的廣播轟炸」、「我一律跟他說『謝謝你，我要自己看』，配上很臭的臉」。

台灣人愛逛日本藥妝店已成為常態，去（2025）年《Social Lab社群實驗室》公布調查，揭露10個台灣旅客遊日本必買的藥妝品，最熱門的是化妝品，接下來依序是保養品、保健食品、防曬產品、止痛藥、腸胃藥、感冒藥、眼藥水、痠痛藥、皮膚止癢藥。

保健食品 日本 觀光客

不少台灣人赴日旅遊時，藥妝店幾乎是必逛行程。不過近日有女網友在社群平台Threads發文提醒，若一臉觀光客、看起來「荷包很深」，很可能成為店員鎖定推銷的對象，甚至從挑商品一路跟到結帳櫃檯，讓她直呼這是自己的「血淚經驗」。

