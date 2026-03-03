搭廉航行李箱破損只能認賠？他分享談判過程 揭「成功獲賠」關鍵

搭飛機行李箱損壞時有所聞，卻常遇到地勤或航空公司表示不賠的狀況。近日有民眾分享成功向航空公司取得賠償的經歷，強調「一定要在行李提領區立刻反應」。

原PO在臉書社團「日本自由行討論區」發文分享經歷，表示近日到日本大阪旅遊，返台提領行李時發現行李箱側邊破了一個大洞，當下立即向提領區的服務中心反映，並要求開立破損報告書。不過服務人員開立報告書時卻讓他要有心理準備「樂桃航空是不賠行李箱的」。

秉持著不放棄的原則，原PO回家後還是立刻寫e-mail給樂桃，並提供破損照片及破鎖報告書等資料，結果隔天就收到回覆，並提供「樂桃點數1330點」和「新台幣1130元」2種賠償方案讓他選擇。他再三思考後，便回信表示，希望能直接提供他一個良好且同尺寸（28吋）的行李箱，樂桃不只爽快同意，還讓他自由選擇28吋或29吋拉鍊行李箱。

原PO提醒，一旦發現行李箱破損，必須在行李提領區立刻反映，若離開海關或機場就很難掙取到賠償。到向航空公司申訴的管道，則可在該航空公司官網找到，以樂桃為例，在官網的「有關行李」下的「有關託運行李」中，就能找到「託運行李損壞」的申訴條件和聯絡表格。

發文引來熱烈回響，「100%地勤都會說不賠，因為多一事不如少一事」、「之前被摔破行李箱地勤也是說不賠，原來還可以寫信」、「很好的一個案例，有爭取就有機會」、「上次搭長榮領到破壞行李，到長榮櫃檯確定破損，回家後3日宅配收到一個同尺寸行李箱」、「我下成田馬上少一顆輪子，後來趕著去箱根，沒當下去找華航人員，到飯店後寄mail，當天就回未符合賠償條件，只能自己摸摸鼻子，回台灣買零件換」。

除了行李箱除了因搬運破損很惱人外，在提領區遲遲等不到行李也是「旅遊不圓滿」的因素之一，桃機公司曾發文呼籲國人出國時務必注意4個重點，包括加裝保護套或保護膜未固定好、行李綁帶太鬆或吊牌過長、行李尺寸過長過大、行李包裝不紮實導致內容物散落，都可能造成桃機行李輸送帶「卡帶」，讓大家出遊或回家「卡關」。