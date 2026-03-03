快訊

北部1夜市店家全收光！她驚見整條街頂讓 在地人曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己在過年後第一次逛中原夜市，發現一整條街都在頂讓出租，看到不少店家真的要結束營業。示意圖，記者游文寶攝影
一名女網友分享，自己在過年後第一次逛中原夜市，發現一整條街都在頂讓出租，看到不少店家真的要結束營業。示意圖，記者游文寶攝影

一名女網友分享，年後首次逛桃園中壢的中原夜市，發現不少店面拉下鐵門，整條街貼滿「頂讓」、「出租」字樣，讓她忍不住驚呼「是發生什麼事嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在過年後第一次逛中原夜市，發現一整條街都在頂讓出租，看到不少店家真的要結束營業，讓她驚呼「倒一片了，中原夜市是發生什麼事嗎？」。

貼文一出後，不少網友給出答案，紛紛留言表示「中原永遠都是警察開單、房東租金，換好幾任政府了，永遠無法在地合法化」、「中原夜市不合法」、「真的，今天去都變了，而且沒什麼攤販」、「中原夜市二房東很多，租金又貴，店家很難生存，永遠都是房東賺錢」、「台灣商圈最賺的不是攤商，是房東，說漲就漲」、「中原夜市租金非常誇張」、「不合法的夜市，每個店家自私佔門前馬路出租」。

事實上，根據《桃園市攤販集中區管理自治條例》指出，中原夜市周遭因為住宅區，依法規不得設攤販市集，攤商在馬路上做生意是違規設攤，警察可依法取締。

不過，除了中原夜市，台北的士林夜市人潮也明顯減少。本站曾報導，一名網友分享，士林夜市文林路一帶，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。讓不少網友指出「士林夜市攤商都不老實，總愛哄抬價格騙遊客，小吃攤不集中零零散散、太多店面熄燈，一點都不想走過去」、「懷念以前的士林夜市，以前是每個月都會去，現在是根本不太會去了」。

相關新聞

北部1夜市店家全收光！她驚見整條街頂讓 在地人曝真相

桃園中壢中原夜市近日面臨店家大量撤出情況，整條街貼滿「頂讓」、「出租」的公告。網友驚呼夜市生意何以如此冷清，引發熱議，調查顯示租金過高及法律限制成主要原因。

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

過完春節後，網紅作家黃大米發現多項商品與餐飲價格悄然上漲，直言「現在的一千塊，很像過去的五百元」。她指出麻辣燙優惠調整造成實質漲價，網友紛紛表示物價飛漲，薪資卻未跟上。

從921到中東戰火！她感嘆「八年級生」見過歷史大場面 大票爆共鳴

美國對伊朗發動空襲，引發中東戰火牽連11國。高敏敏在社群平台感歎八年級生見證多次歷史事件，並引發廣泛共鳴，網友表示生活充滿挑戰與不確定性。

想出國留學又怕燒錢？他教「省錢5技巧」幫你圓夢：顧貓狗也能拿錢

出國留學時，如何應對日常生活的開銷，是許多留學生煩惱的問題。一名網友發文，分享出國留學的5大省錢技巧，分別是讀語言學校、從事國際志工、打工度假簽證與幫人照看房子，幫助你省錢之餘也能圓出國留學的夢想。

「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性對針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

與人互動，基本禮貌不可少。一名機車行老闆近日發文抱怨，指出一名載著女同學前來的大學生消費時態度失當。老闆表示，該名男大生進店後要求協助將機車後照鏡鎖緊，維修完成後卻僅回應一句「好」，隨即準備騎車離開，

