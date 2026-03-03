北部1夜市店家全收光！她驚見整條街頂讓 在地人曝真相

一名女網友分享，年後首次逛桃園中壢的中原夜市，發現不少店面拉下鐵門，整條街貼滿「頂讓」、「出租」字樣，讓她忍不住驚呼「是發生什麼事嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，自己在過年後第一次逛中原夜市，發現一整條街都在頂讓出租，看到不少店家真的要結束營業，讓她驚呼「倒一片了，中原夜市是發生什麼事嗎？」。

貼文一出後，不少網友給出答案，紛紛留言表示「中原永遠都是警察開單、房東漲租金，換好幾任政府了，永遠無法在地合法化」、「中原夜市不合法」、「真的，今天去都變了，而且沒什麼攤販」、「中原夜市二房東很多，租金又貴，店家很難生存，永遠都是房東賺錢」、「台灣商圈最賺的不是攤商，是房東，說漲就漲」、「中原夜市租金非常誇張」、「不合法的夜市，每個店家自私佔門前馬路出租」。

事實上，根據《桃園市攤販集中區管理自治條例》指出，中原夜市周遭因為住宅區，依法規不得設攤販市集，攤商在馬路上做生意是違規設攤，警察可依法取締。

不過，除了中原夜市，台北的士林夜市人潮也明顯減少。本站曾報導，一名網友分享，士林夜市文林路一帶，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。讓不少網友指出「士林夜市攤商都不老實，總愛哄抬價格騙遊客，小吃攤不集中零零散散、太多店面熄燈，一點都不想走過去」、「懷念以前的士林夜市，以前是每個月都會去，現在是根本不太會去了」。