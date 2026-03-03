快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

從921到中東戰火！她感嘆「八年級生」見過歷史大場面 大票爆共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
中東戰火延續，全球金融市場受擾。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。路透
中東戰火延續，全球金融市場受擾。圖為伊朗一處爆炸後塵土飛揚。路透

美國以色列轟炸伊朗，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家。對此，營養師高敏敏感嘆，隨著中東戰火升溫、國際局勢動盪，也勾起不少台灣人的災難記憶，直言「八年級生從小到大真的看過好多大場面」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高敏敏在社群平台「Threads」列舉，包括2001年的911恐怖攻擊、2003年的SARS疫情、2008年的金融海嘯，到近年的COVID-19疫情、烏俄戰爭，及現在進行式的美國對等關稅和中東戰爭。坦言八年級生的人，真的看過好多大場面。

貼文一出後，釣出不少八年級生的網友，紛紛表示「八年級真的幾乎每年都在經歷歷史性事件」、「八年級生實在是過的很精彩」、「還活著，大家都是天選之人吧」、「活了那麼久，感覺人禍永遠比天災還可怕」、「疫情一結束就是戰爭，人類就是這樣」、「921是親身感受到生命威脅，以為活不到明天」、「真的越發感到『活在當下』的重要性」。

事實上，美國對伊朗發動「史詩怒火行動」，總統川普甚至表示「不排除向伊朗派遣美軍地面部隊」。對此，路透／益普索（Reuters/Ipsos）近期的民調顯示，僅27%的美國人支持這次空襲，顯示支持對伊朗開戰者僅佔少數，不過，川普仍堅稱自己做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他的決定，揚言「將持續轟炸伊朗直到達成目標」。

中東 以色列 伊朗 恐怖攻擊 美國

延伸閱讀

美以伊戰火72小時燒遍中東 英媒：波灣國家防空彈藥恐「彈盡援絕」

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

川普攻伊前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

美聯手以色列空襲伊朗 德黑蘭當局隨即展開報復

相關新聞

從921到中東戰火！她感嘆「八年級生」見過歷史大場面 大票爆共鳴

美國對伊朗發動空襲，引發中東戰火牽連11國。高敏敏在社群平台感歎八年級生見證多次歷史事件，並引發廣泛共鳴，網友表示生活充滿挑戰與不確定性。

想出國留學又怕燒錢？他教「省錢5技巧」幫你圓夢：顧貓狗也能拿錢

出國留學時，如何應對日常生活的開銷，是許多留學生煩惱的問題。一名網友發文，分享出國留學的5大省錢技巧，分別是讀語言學校、從事國際志工、打工度假簽證與幫人照看房子，幫助你省錢之餘也能圓出國留學的夢想。

「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性對針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

與人互動，基本禮貌不可少。一名機車行老闆近日發文抱怨，指出一名載著女同學前來的大學生消費時態度失當。老闆表示，該名男大生進店後要求協助將機車後照鏡鎖緊，維修完成後卻僅回應一句「好」，隨即準備騎車離開，

下雪無處躲…北海道熊牧場「20隻棕熊」擠一屋 她看完曝心聲：再也不去了

台灣人赴日旅遊熱度不減，除了東京、大阪等都會，冬季的北海道更是不少人心中的夢幻名單。滑雪、泡湯之外，「熊牧場」也常被列為團客景點之一，過去網路上曾流傳棕熊站立接食物、向遊客揮手討食的畫面，吸引不少人慕名朝聖。不過，近期有實際走訪的旅客分享不同觀感，直言「絕對不會再來第二次了」，引發熱烈討論。

街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

自2021年3月起，北市街頭藝人取消過去須通過評選考照的作法，改為較寬鬆的登記制，只要年滿16歲、備妥相關文件並繳交200元費用，審查通過後即可在線上取得登記證上街表演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。