從921到中東戰火！她感嘆「八年級生」見過歷史大場面 大票爆共鳴

美國與以色列轟炸伊朗，戰火已席捲幾乎整個中東，至少直接涉及11個國家。對此，營養師高敏敏感嘆，隨著中東戰火升溫、國際局勢動盪，也勾起不少台灣人的災難記憶，直言「八年級生從小到大真的看過好多大場面」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

高敏敏在社群平台「Threads」列舉，包括2001年的911恐怖攻擊、2003年的SARS疫情、2008年的金融海嘯，到近年的COVID-19疫情、烏俄戰爭，及現在進行式的美國對等關稅和中東戰爭。坦言八年級生的人，真的看過好多大場面。

貼文一出後，釣出不少八年級生的網友，紛紛表示「八年級真的幾乎每年都在經歷歷史性事件」、「八年級生實在是過的很精彩」、「還活著，大家都是天選之人吧」、「活了那麼久，感覺人禍永遠比天災還可怕」、「疫情一結束就是戰爭，人類就是這樣」、「921是親身感受到生命威脅，以為活不到明天」、「真的越發感到『活在當下』的重要性」。

事實上，美國對伊朗發動「史詩怒火行動」，總統川普甚至表示「不排除向伊朗派遣美軍地面部隊」。對此，路透／益普索（Reuters/Ipsos）近期的民調顯示，僅27%的美國人支持這次空襲，顯示支持對伊朗開戰者僅佔少數，不過，川普仍堅稱自己做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他的決定，揚言「將持續轟炸伊朗直到達成目標」。