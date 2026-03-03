快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

聯合新聞網／ 綜合報導
網紅作家黃大米感嘆，過完年後許多商品與餐飲價格都悄悄上調，錢的面額價值變薄了。示意圖／本報資料照片
網紅作家黃大米感嘆，過完年後許多商品與餐飲價格都悄悄上調，錢的面額價值變薄了。示意圖／本報資料照片

網紅作家黃大米表示，過完年後，許多商品與餐飲價格都悄悄上調，甚至以「變相漲價」方式調整，讓她直呼「現在的一千塊，很像過去的五百元」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

黃大米在臉書分享，以常買的麻辣燙為例，過去消費100元可送20元的優惠已取消，改為必須滿200元才送20元。換算下來，等同折扣門檻提高，實質優惠縮水，也形同「漲價20%」。

黃大米進一步指出，除了麻辣燙，她經常光顧的早餐店也在年後調漲價格，感嘆過完年迎來新氣象，但食衣住行等生活基本開銷卻全面上漲。

貼文一出後，不少網友都表示「真的很無奈！只有基本工資有調！其他人根本就沒有動」、人事成本漲，很多東西都跟著漲了」、「物價飛漲，小老百姓很辛苦」、「萬物皆漲，唯獨薪水沒漲」、「這幾年來吃什麼都覺得越來越貴」、「常吃的便當店，過年後漲5元了」、「好多店家已經告知3月要漲價，每過完農曆新年就會這樣」。

本站曾報導，一名網友分享，現在不少餐飲業者只是在菜單上多加幾個關鍵字，像是「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等詞彙，售價就會跟著往上跳20%，引發不少網友共鳴，有如另一形式的漲價。

基本工資 物價 台灣

延伸閱讀

物價太貴不標？他嘆超商超多東西「沒售價」 前店員解答：可提醒

菜單多寫「2字」直接加價20%！他揭餐飲業漲價密碼 全網爆共鳴

什麼東西漲價最有感？ 多數人點名它：銅板價變紙鈔價

會費將漲！他抓包好市多優惠「1細節」也變了 引發會員熱議

相關新聞

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

過完春節後，網紅作家黃大米發現多項商品與餐飲價格悄然上漲，直言「現在的一千塊，很像過去的五百元」。她指出麻辣燙優惠調整造成實質漲價，網友紛紛表示物價飛漲，薪資卻未跟上。

從921到中東戰火！她感嘆「八年級生」見過歷史大場面 大票爆共鳴

美國對伊朗發動空襲，引發中東戰火牽連11國。高敏敏在社群平台感歎八年級生見證多次歷史事件，並引發廣泛共鳴，網友表示生活充滿挑戰與不確定性。

想出國留學又怕燒錢？他教「省錢5技巧」幫你圓夢：顧貓狗也能拿錢

出國留學時，如何應對日常生活的開銷，是許多留學生煩惱的問題。一名網友發文，分享出國留學的5大省錢技巧，分別是讀語言學校、從事國際志工、打工度假簽證與幫人照看房子，幫助你省錢之餘也能圓出國留學的夢想。

「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性對針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

與人互動，基本禮貌不可少。一名機車行老闆近日發文抱怨，指出一名載著女同學前來的大學生消費時態度失當。老闆表示，該名男大生進店後要求協助將機車後照鏡鎖緊，維修完成後卻僅回應一句「好」，隨即準備騎車離開，

下雪無處躲…北海道熊牧場「20隻棕熊」擠一屋 她看完曝心聲：再也不去了

台灣人赴日旅遊熱度不減，除了東京、大阪等都會，冬季的北海道更是不少人心中的夢幻名單。滑雪、泡湯之外，「熊牧場」也常被列為團客景點之一，過去網路上曾流傳棕熊站立接食物、向遊客揮手討食的畫面，吸引不少人慕名朝聖。不過，近期有實際走訪的旅客分享不同觀感，直言「絕對不會再來第二次了」，引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。