過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

網紅作家黃大米表示，過完年後，許多商品與餐飲價格都悄悄上調，甚至以「變相漲價」方式調整，讓她直呼「現在的一千塊，很像過去的五百元」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

黃大米在臉書分享，以常買的麻辣燙為例，過去消費100元可送20元的優惠已取消，改為必須滿200元才送20元。換算下來，等同折扣門檻提高，實質優惠縮水，也形同「漲價20%」。

黃大米進一步指出，除了麻辣燙，她經常光顧的早餐店也在年後調漲價格，感嘆過完年迎來新氣象，但食衣住行等生活基本開銷卻全面上漲。

貼文一出後，不少網友都表示「真的很無奈！只有基本工資有調！其他人根本就沒有動」、人事成本漲，很多東西都跟著漲了」、「物價飛漲，小老百姓很辛苦」、「萬物皆漲，唯獨薪水沒漲」、「這幾年來吃什麼都覺得越來越貴」、「常吃的便當店，過年後漲5元了」、「好多店家已經告知3月要漲價，每過完農曆新年就會這樣」。

本站曾報導，一名網友分享，現在不少餐飲業者只是在菜單上多加幾個關鍵字，像是「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等詞彙，售價就會跟著往上跳20%，引發不少網友共鳴，有如另一形式的漲價。