「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性對針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

網友們在貼文中指出，現在的針孔攝影機體積極小，且被精心設計成各種生活用品的外觀。不僅是時鐘刻度，包括螺絲、燈泡、鏡子、洗髮精、廁所芳香劑、掛鉤，甚至延長線插座、冷氣出風口和煙霧偵測器，都能隱藏著難以察覺的鏡頭。

這篇貼文引發廣大女性網友共鳴與恐懼，許多人紛紛留言表示：「真的很可怕，就是會有人幹這種事」、「女性到底該怎麼自在的生存在這樣的世界」、「女生的生存成本真的高到難以想像」。更有網友指出，在電商平台上隨便搜尋「迷你攝影機」，就能看到各種強調高清夜視、無網斷電照錄的偷拍設備，且價格低廉，容易取得。

面對無孔不入的偷拍威脅，許多女性網友感到無奈與焦慮：「已經自暴自棄到想說被偷拍就算了，真的好累到底要怎麼發現」、「每次到廁所、飯店都要巡一遍」。

為了自保，網友們也紛紛在留言區分享防偷拍的實用技巧： 1.隨身攜帶貼紙或紙膠帶： 看到可疑的孔洞就直接貼住。 2.利用護唇膏或凡士林： 將其塗抹在可疑孔洞上，阻擋鏡頭視線。 3.準備紅色玻璃紙： 將兩張紅色玻璃紙疊在一起，蓋住可疑之處，再用紙膠帶貼住。 4.使用紅光防偷拍小工具或偵測儀： 利用科技輔助揪出隱藏鏡頭。 5.沾濕的衛生紙： 將沾濕的衛生紙貼在可疑孔洞上。

甚至有網友提供較為激烈的防範方式，例如使用高功率雷射筆照射鏡頭，破壞其感光元件，或是帶筆直接戳爆可疑鏡頭。

除了分享防範技巧，許多網友也嚴厲譴責偷拍行為，並對嘲笑女性過度敏感的言論感到不滿：「無腦雙標仔就是這樣，出事的時候怪你防範意識太低，沒出事的時候怪你大驚小怪」、「會嘲笑的，有沒有一種可能性，他們就是常做這事的人？」。

部分網友認為，這類隱蔽性極高的攝影器材雖然可能被用於蒐證等正當用途，但更容易被有心人士濫用於偷拍犯罪。他們呼籲政府應加強對這類設備的管制，並嚴懲偷拍加害者及販售隱蔽性過高設備的電商平台，從源頭減少偷拍犯罪的發生，還給大眾一個安全的隱私空間。