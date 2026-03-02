快訊

「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友發文揭露，市面上有許多微型針孔攝影機被刻意偽裝成時鐘刻度、螺絲釘或芳香劑等日常用品，隱蔽性極高。示意圖／ingimage
女網友發文揭露，市面上有許多微型針孔攝影機被刻意偽裝成時鐘刻度、螺絲釘或芳香劑等日常用品，隱蔽性極高。示意圖／ingimage

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

網友們在貼文中指出，現在的針孔攝影機體積極小，且被精心設計成各種生活用品的外觀。不僅是時鐘刻度，包括螺絲、燈泡、鏡子、洗髮精、廁所芳香劑、掛鉤，甚至延長線插座、冷氣出風口和煙霧偵測器，都能隱藏著難以察覺的鏡頭

這篇貼文引發廣大女性網友共鳴與恐懼，許多人紛紛留言表示：「真的很可怕，就是會有人幹這種事」、「女性到底該怎麼自在的生存在這樣的世界」、「女生的生存成本真的高到難以想像」。更有網友指出，在電商平台上隨便搜尋「迷你攝影機」，就能看到各種強調高清夜視、無網斷電照錄的偷拍設備，且價格低廉，容易取得。

面對無孔不入的偷拍威脅，許多女性網友感到無奈與焦慮：「已經自暴自棄到想說被偷拍就算了，真的好累到底要怎麼發現」、「每次到廁所、飯店都要巡一遍」。

為了自保，網友們也紛紛在留言區分享防偷拍的實用技巧：

1.隨身攜帶貼紙或紙膠帶： 看到可疑的孔洞就直接貼住。

2.利用護唇膏或凡士林： 將其塗抹在可疑孔洞上，阻擋鏡頭視線。

3.準備紅色玻璃紙： 將兩張紅色玻璃紙疊在一起，蓋住可疑之處，再用紙膠帶貼住。

4.使用紅光防偷拍小工具或偵測儀： 利用科技輔助揪出隱藏鏡頭。

5.沾濕的衛生紙： 將沾濕的衛生紙貼在可疑孔洞上。

甚至有網友提供較為激烈的防範方式，例如使用高功率雷射筆照射鏡頭，破壞其感光元件，或是帶筆直接戳爆可疑鏡頭。

除了分享防範技巧，許多網友也嚴厲譴責偷拍行為，並對嘲笑女性過度敏感的言論感到不滿：「無腦雙標仔就是這樣，出事的時候怪你防範意識太低，沒出事的時候怪你大驚小怪」、「會嘲笑的，有沒有一種可能性，他們就是常做這事的人？」。

部分網友認為，這類隱蔽性極高的攝影器材雖然可能被用於蒐證等正當用途，但更容易被有心人士濫用於偷拍犯罪。他們呼籲政府應加強對這類設備的管制，並嚴懲偷拍加害者及販售隱蔽性過高設備的電商平台，從源頭減少偷拍犯罪的發生，還給大眾一個安全的隱私空間。

偷拍 感光元件 鏡頭 針孔攝影機 廁所 隱私 女性

相關新聞

「時鐘刻度」竟是針孔！女網友曝各種偽裝偷拍神器 痛批：該怎麼防

「時鐘上的12刻度線，中間那一個點，對，就是這麼小！」日前，Threads上有幾位女網友貼出照片，揭露市面上偽裝成各種日常用品的微型攝影機，痛批那些嘲笑女性對針孔攝影機感到害怕、認為是「太過敏感」的人，根本不了解女性所面臨的潛在威脅。

男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

與人互動，基本禮貌不可少。一名機車行老闆近日發文抱怨，指出一名載著女同學前來的大學生消費時態度失當。老闆表示，該名男大生進店後要求協助將機車後照鏡鎖緊，維修完成後卻僅回應一句「好」，隨即準備騎車離開，

下雪無處躲…北海道熊牧場「20隻棕熊」擠一屋 她看完曝心聲：再也不去了

台灣人赴日旅遊熱度不減，除了東京、大阪等都會，冬季的北海道更是不少人心中的夢幻名單。滑雪、泡湯之外，「熊牧場」也常被列為團客景點之一，過去網路上曾流傳棕熊站立接食物、向遊客揮手討食的畫面，吸引不少人慕名朝聖。不過，近期有實際走訪的旅客分享不同觀感，直言「絕對不會再來第二次了」，引發熱烈討論。

街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

自2021年3月起，北市街頭藝人取消過去須通過評選考照的作法，改為較寬鬆的登記制，只要年滿16歲、備妥相關文件並繳交200元費用，審查通過後即可在線上取得登記證上街表演。

不是印錯！紙本發票隱藏「錯字機制」防偽造 內行人再曝：還藏12生肖

近日一名網友在Threads分享「冷知識」，表示從孩子口中得知，每一期紙本發票其實都藏有一個刻意設計的錯字，讓他直呼「只有我不知道嗎？」並坦言自己拿著發票看了好一陣子才發現端倪。貼文曝光後，引發不少人好奇討論。

菜單多寫「2字」直接加價20%！他揭餐飲業漲價密碼 全網爆共鳴

一名網友分享，現在不少餐飲業者只是在菜單上多加幾個關鍵字，價格立刻能上漲20%以上，直言這些字眼根本就是「漲價密碼」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

