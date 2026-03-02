男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

與人互動，基本禮貌不可少。一名機車行老闆近日發文抱怨，指出一名載著女同學前來的大學生消費時態度失當。老闆表示，該名男大生進店後要求協助將機車後照鏡鎖緊，維修完成後卻僅回應一句「好」，隨即準備騎車離開，讓他當場愣住，忍不住追問「你在好什麼」，引發網友熱議。

根據老闆說法，男大生聽聞後反問「我說好啊好啊，所以是要付錢嗎？」老闆再提醒是否應表達感謝，對方才不耐煩地連說兩聲「謝謝」，還發出「嘖」聲後離去。未料事情並未就此落幕，男大生返家後隨即在Google Maps上為該機車行留下1星負評，指控店家「態度差，講話不知道在冷嘲熱諷什麼」。

對此，老闆也在評論下方公開回應，表示當時只是協助鎖後照鏡，完成後對方未展現基本禮貌就準備離開，強調店內監視器均有錄影存證。對此網友看完也紛紛表示，「雖然覺得這種高機率不收錢，但我都會問一下這樣要多少錢」、「免錢的還好意思給負評，下次誰遇到都給他都收錢，又不是欠你」、「好什麼好？老闆欠你的嗎？」、「真的很沒家教，支持老闆」、「家庭教育出了問題」。

事後，老闆表示男大生先撥電話向他致歉，最後本人親自帶禮到店裡道歉，他沒有收，但已經接受男大生的誠心歉意。

此外，一名自稱「佛系登山」的攝影工作者Scott Pai 山小白也在臉書分享類似經驗指出，日前家中天花板灑水器漏水，請水電師傅前來檢修，師傅僅花費片刻重新鎖緊水管便排除問題，雖對方堅持不收費，他仍主動詢問費用並連聲道謝、送對方下樓。他直言，接受他人協助時展現基本禮貌是應有態度，若換作自己是車行老闆，恐怕也會感到不悅。