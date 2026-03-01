下雪無處躲…北海道熊牧場「20隻棕熊」擠一屋 她看完曝心聲：再也不去了

台灣人赴日旅遊熱度不減，除了東京、大阪等都會，冬季的北海道更是不少人心中的夢幻名單。滑雪、泡湯之外，「熊牧場」也常被列為團客景點之一，過去網路上曾流傳棕熊站立接食物、向遊客揮手討食的畫面，吸引不少人慕名朝聖。不過，近期有實際走訪的旅客分享不同觀感，直言「絕對不會再來第二次了」，引發熱烈討論。

一名網友在Dcard發文，表示原本滿心期待到北海道熊牧場餵食，拿著蘋果看著熊站起來互動，十分開心並錄影留念。然而當她多停留一會兒，發現部分棕熊神情呆滯、活動空間不大，地面還殘留排泄物，加上下雪時完全無處遮擋，讓她感到難過。原PO提到，導遊解說野外棕熊壽命約10年，但經園區飼養可達30年，卻讓她反思：「延長的壽命真的是牠們想要的嗎？」離開時腦海只剩下「不會再來第二次了」的想法。

貼文曝光後，不少去過的網友也分享觀察，有留言直言空間小卻「塞很多熊」，看起來相當擁擠；也有人形容像「熊監獄」。部分人指出，熊本是獨居動物，若長期群聚可能出現搶食甚至攻擊行為，「有看到瘦小的被壓著打」，讓人心疼。還有人聯想到其他動物觀光場域，認為某些環境「讓動物出現刻板行為」，質疑是否過度商業化。不過，也有不同聲音表示，在北海道熊屬於農業害獸，園區某種程度承擔收容功能，「沒被做成熊肉罐頭已經算幸運」。

留言區也冒出不少不同做法的分享，有網友坦言之後跟團若再排到類似行程會直接跳過；也有人說，與其花錢看圈養展示，不如把錢拿去支持救援單位或動物友善空間，還有人把熊牧場與其他觀光項目相提並論，直言騎大象、狗拉雪橇、馴鹿拉車這類安排「看了會有點怪」，認為沒必要用動物換取短暫新鮮感，意外讓「該不該把動物納入觀光體驗」的議題再度浮上檯面。

對於台人喜愛去日本旅遊，本站曾報導台灣旅客偏愛日本的三大原因，多數人點名美食吸引力、環境整潔與相對穩定的消費體驗，無論男女老少，日本幾乎是出國首選，並表示「幾乎沒有其他國家比得上」。正因如此，每個熱門景點的生態，都可能影響整趟旅程的感受。在安排拍照打卡之餘，如何看待與動物相關的觀光體驗，也成為部分旅客心中新的景點衡量標準。