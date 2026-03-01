街頭藝人爆量…「1商圈」被狂點名難聽又大聲 網共鳴：逛街超痛苦

自2021年3月起，北市街頭藝人取消過去須通過評選考照的作法，改為較寬鬆的登記制，只要年滿16歲、備妥相關文件並繳交200元費用，審查通過後即可在線上取得登記證上街表演。原意是降低門檻、鼓勵多元創作，讓更多人走進公共空間展現才華，但隨著人數快速增加，也衍生出各種亂象，讓民眾直呼「超可怕」。

近日一名網友在Dcard以「一堆街頭藝人唱歌難聽死了」為題發文抱怨，指不少表演者音量開得極大，「每次經過都覺得耳朵快聾了」，還常占據交通動線，讓人想閃都閃不開。原PO直言，唱得好不好或許見仁見智，但音量大小卻是客觀問題，甚至體感像「破百分貝」，質疑若不恢復考照，是否至少該限制擴音設備。

貼文曝光後迅速掀起討論，其中火力最集中的地點幾乎全指向「信義區」。不少留言表示那裡「九成都在鬼叫」，還有人形容原本百貨林立、氣氛時尚的商圈，卻被震耳欲聾的擴音設備破壞，並直言「能唱的真的沒幾個」。除此之外，西門町、中山區也被點名，有人笑稱聽到想叫對方「付錢給我們」，或抱怨吵到小孩受不了，甚至有網友分享「看過破嗓還堅持唱歌，只能說他的毅力真的很適合考國考」，認為表演品質參差，加上音量失控，讓逛街體驗大打折扣。

不過也有另一派聲音替街頭藝人平反，有人提到淡水老街入口有位阿姨英文歌唱得相當出色；也有人說淡水河畔咖啡店附近常有實力派歌手，水準不輸商演，「經過都會投錢點歌」。部分網友認為，不能因少數走音、破音就全盤否定，畢竟街頭本就是自由舞台，「能站出來唱也需要勇氣」。更有人指出若覺得太吵，可循環保局或警方管道反映，「試過檢舉其實有用」。

本站曾報導，創作歌手陳珊妮也曾表示音量控制是一大重點，直言這種亂象「是羞恥心與耐受力的天人交戰」。歐美國家在公共空間展演已屬日常風景，為兼顧藝術表達與城市管理，台北才在大法官認定原制度有違憲疑慮後，從證照制轉為登記制。當城市舞台愈來愈開放，如何在藝術自由與生活品質間取得平衡，或許才是「好不好聽」之外更值得討論的關鍵。