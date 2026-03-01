聽新聞
0:00 / 0:00
不是印錯！紙本發票隱藏「錯字機制」防偽造 內行人再曝：還藏12生肖
近日一名網友在Threads分享「冷知識」，表示從孩子口中得知，每一期紙本發票其實都藏有一個刻意設計的錯字，讓他直呼「只有我不知道嗎？」並坦言自己拿著發票看了好一陣子才發現端倪。貼文曝光後，引發不少人好奇討論。
事實上，臉書粉專Funpark童書夢工廠過去也曾解釋，這並非印刷失誤，而是財政部設計的防偽機制。透過在發票上安排細微字形差異，例如將「獎」寫成「奬」或使用異體字，藉此避免遭影印或仿製；只要找到那個「奇怪的字」，就能作為辨識真偽的線索。
貼文底下不少網友恍然大悟，紛紛留言，「沒記錯的話是防偽設計，故意有錯字的」、「那是防偽設計，每期都會有一個地方有小狀況」、「活了42年才知道這件事」、「每一次錯字不一樣，為了防偽」。
也有人補充更多觀察，「紙本發票除了下面以外，上面抬頭那邊也是會有出現錯別字的機率的」、「今天發現的是上面的圖案是依照當年的生肖編排的，一共6種型態，超酷」、「有一些公司內部防止洩密的手段也有這個做法」。
另有網友指出細節巧思，「每一期數字後面的圖案也會不一樣，但一定是當年的生肖，其實細看非常漂亮」、「有時候會在後面的字，更難找」，不少人看完直呼長知識，更是掀起一波「找錯字」熱潮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。