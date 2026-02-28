菜單多寫「2字」直接加價20%！他揭餐飲業漲價密碼 全網爆共鳴

一名網友分享，現在不少餐飲業者只是在菜單上多加幾個關鍵字，價格立刻能上漲20%以上，直言這些字眼根本就是「漲價密碼」，引發不少共鳴。

這名網友在社群平台「Threads」表示，餐飲業者只要將「熟成、薄鹽、日式、韓式、嚴選」等詞彙加在菜名上，售價就會跟著往上跳20%，讓他忍不住吐槽，只是換個說法，價格卻差很大。

貼文一出後，引發不少網友共鳴，紛紛表示「名字越長價格趴數越多」、「的確！台灣只要扯到日式韓式、法式、義式、美式，價格直接+30%以上」、「就像房子一樣，加上：稀有、絕版…售價亂七八糟加上去了」、「實在不懂義大利麵憑什麼賣這麼貴，一盤就是300左右」、「台灣在地嚴選直接無敵，價格加好加滿」。

此外，也有網友補充「還有『生』字：生巧克力、生甜甜圈、生吐司、生起司」、「手作、義式、法式、低GI、減脂增肌、健康餐」、「水煮+30%、健康餐+50%」、「補充幾個+50%以上的，無毒有機、友善土地、在地小農、自然農法、柴燒窯烤」、「『和牛』才是真正財富密碼，不管是美國和牛、澳洲和牛，或者假裝是和牛」。

物價不斷上漲，不少小吃也扛不住漲價壓力。本站曾報導，一名網友抱怨，現在一份蚵仔煎已經漲破百元、章魚燒一盒也超過60元，讓他直喊吃不消。對此，不少網友都點名雞排漲最兇，紛紛表示「雞排貴到我寧願買便當就好」、「真的不想花100元吃雞排」、「雞排啊，明明是雞胸，肉類最便宜的」。