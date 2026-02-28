男人的100分穿搭是啥？過來人點名2款式：經典不敗

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
合適的穿搭能幫自己加分不少，一名網友分享，自己心中女性的完美造型，就是長靴搭配高領毛衣與短裙，再加上飾品點綴，幾乎不會出錯。好奇男性的不敗穿搭是什麼？貼文引發熱烈回應。

這名網友在PTT以「男人的不敗穿搭是什麼？」為題，列出自己覺得女性100分的完美穿搭，同理也好奇，當男人們急著出門，且想不到怎麼穿搭的時候，是否有個保底80分的不敗穿搭？有種「就是這套」，萬用組合的搭法？

貼文一出後，最多網友認為是「白T+牛仔褲」和「西裝」，紛紛表示「認真回，白素T外搭藍襯衫（要燙）+合身的牛仔褲」、「白T+牛仔褲 永遠經典」、「白上衣加牛仔褲，我覺得最不吃身材跟臉」、「合身西裝」、「訂製西裝」、「全套西裝」、「三件式西裝」、「休閒襯衫西裝外套」。

此外，也有部分網友回應「臉啦，要問幾次」、「一張帥臉」、「口袋掉出來的信義區地契>>>>ALL」、「高級車鑰匙」、「鑰匙圈跟信用卡」、「你看吊車大王需要考慮什麼穿搭嗎」、「穿不清楚，搭的話就錢包塞滿現金跟黑卡」。

本站曾報導，一名男網友分享，台灣男生不像日韓男生一樣懂穿搭，原因在於文化差異，因為不懂穿搭也交得到女友，代表台灣女生也不在意男生的穿搭，認為「是整體風氣的問題」。

對此，不少網友回應「有房有車有錢，絕對大於穿搭」、「台灣潮濕的要死，夏天熱爆冬天冷死」、「與其穿搭不如弄好皮膚跟身材管理」。也有網友點出文化差異，指出「韓國從出生就很在意外表、日本從小學就開始發展穿搭、歐洲貴族從嬰兒就開始穿搭，台灣小孩只有課業」。

合適的穿搭能幫自己加分不少，一名網友分享，自己心中女性的完美造型，就是長靴搭配高領毛衣與短裙，再加上飾品點綴，幾乎不會出錯。好奇男性的不敗穿搭是什麼？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

