會費將漲！他抓包好市多優惠「1細節」也變了 折扣族崩潰喊失望

美式賣場Costco（好市多）宣布自4月起調整台灣會員年費，所有會籍統一調升至1500元，引發會員熱議。就在會費話題尚未退燒之際，有眼尖網友發現，過去深受「撿便宜族」喜愛的優惠檔期似乎也悄悄變動，直言「不只年費變貴，連特價節奏都不一樣了」，抱怨聲浪在社群平台逐漸升溫。

有網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文指出，印象中賣場過往多半採兩周一次優惠專案，但近期春季檔期開始，頻率似乎拉長為四周一次。乍看之下差異不大，實際影響卻讓習慣等折扣再出手的會員相當有感。原PO認為，檔期間隔變長後，等於單位時間內能碰到的特價品項減少，對專門鎖定優惠商品採買的消費者來說，「少了一次出手的機會」。

他也提到「限購規則」的改動更讓人無奈，過去兩周檔期限購一份，過一段時間還有其他品項輪替特價；如今改為四周一期，但數量仍限一份，換言之，若熱門肉品特價只能買一次，接下來幾周若有需求就得以原價入手。原PO坦言，自己屬於「看到折扣才下手」的類型，這樣的改變難免感到失望，特別是在賣場積極推廣高階會籍之後，更期待優惠能相對應升級。

貼文曝光後，引來兩派討論。有會員直言，以前兩周一次時「好用的商品常被掃光」，如今拉長檔期，若備貨沒跟上「還是買不到」。也有人質疑，賣場近來常見所謂隱藏版特價，但多半是即期品出清，折扣雖有感，保存期限卻只剩幾天。當然也有消費者認為影響有限，「本來一個月只去一兩次」，頻率調整差別不大；甚至有人點出關鍵在於優惠品項是否同步增加，「若四周檔期商品變多，其實也未必吃虧」。整體來看，對專攻折扣的族群衝擊較深，一般採買型會員則態度相對平靜。

面對會費調漲與優惠節奏調整的雙重變化，精打細算的會員也開始尋找「回本攻略」。本站曾報導，有資深會員分享善用賣場提供的免費聽力檢測等服務，只要使用兩次相關高單價項目，就足以抵回年費成本。對此，不少人認為，與其糾結檔期長短，不如盤點自身消費習慣與附加服務的使用率，才能在制度改變下找到最適合自己的消費節奏。