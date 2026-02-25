澀谷十字路口被狠撞！國小女童「打卡慘仆街」畫面曝光…日人也熱議

出國打卡拍照本來是一樁美事，但若因此發生肢體衝突，恐怕會讓旅遊變了調。近日一段Reels突然竄紅，畫面中，一位母親帶著國小女兒在澀谷著名的十字路口拍照，不料女兒竟遭後方女子猛力推擠，失足慘摔。這段僅幾秒鐘的畫面，掀起台日兩地網友的熱烈討論。

近日一則Reels在Instagram上爆紅，一位媽媽帶著國小的女兒到日本澀谷著名的十字路口打卡，影片中人潮眾多，小女孩興奮的蹦蹦跳跳準備拍照，未料竟有一名身穿天藍色長版大衣的女子，從小女孩後方用力推擠，原PO的女兒受到撞擊失足跌倒，她也傻眼直呼：「居然有壞心腸的人用力推小孩」。

該貼文在社群引發強烈回響，吸引逾20萬人按讚，網友則反應兩極。部分網友認為在繁忙的路口拍照本身就不妥，反批「馬路不是用來拍照，看到這麼多人在過馬路，還自私要別人讓位置給你拍，只能說撞得好」、「撞人是不對，但在班馬線一邊行一邊拍照會影響其他用路人，不是遊客就可以隨意拍照，在合適地方拍照、不影響到其他人是常識吧」。

但也有人分析藍衣女子的動線後，認為其行為明顯是「蓄意」，並指出，「看了幾次，其實阿姨走的路上很多位置，根本可以躲開不去撞這位小孩，看得出來是特意起腳撞下去的」、「她一開始先用拐子撞那個男的，後面撞小孩，最後妳的小朋友被撞最大力，一個人這樣無差別撞三個還有人能護航？前面那個男的也是有在走路，這跟過馬路拍照沒關係好嗎？小朋友欸有必要撞這麼大力嗎？」

由於無法判斷女子國籍，網友議論紛紛。有內行人指出，日本確實存在所謂的「撞人族」（ぶつかりおじさん／おばさん），這群人會針對看似弱勢的女性或小孩進行惡意衝撞，所以不排除對方是日籍的可能，「去日本要多加注意，這種人不管你有沒有擋路，經過時都會故意撞你」、「日本有很多這種人，而且是故意的，不管你是不是站在路中間、或是對面走來、或是你順向走在他前面，只要是經過或超過就會故意撞你」。

該事件不僅在台灣社群上延燒，該影片也被日本人轉發至X平台和Threads，不過日本網友的觀點顯得更為中立且多元，有網友對於成年人撞小孩感到不可思議，「成人與小孩體力差距這麼大，還從背後猛撞，這行為真的太惡劣了」；也有部分聲音認為雙方皆有疏失，「在澀谷十字路口過馬路若沒有直視前方，就應該預料到可能發生碰撞」、「雖然推人絕對不對，但看到大批遊客停在人行道中央拍照，確實會讓趕路的人感到惱火」。

針對藍衣女子的身份，日網也展開熱烈討論。有人從穿著風格推測：「看打扮像是來自中國大陸的人」；但也有日本網友大方表示：「雖然看起來像外國人，但如果她真的是日本人，我願意向這對母女道歉」。