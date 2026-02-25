台派咖啡店被狂洗一星負評…青鳥論戰延燒 昔「青提」爭議再浮上檯面

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台南一家在地經營20年的咖啡館，近日因政治立場相關討論，引發網路評價爭議。示意圖／AI生成
台南一家在地經營20年的咖啡館，近日因政治立場相關討論，引發網路評價爭議。示意圖／AI生成

台南市一間經營逾二十年的老字號咖啡館「甜在心」，近日因網路評論引發社會議論。原本平靜的在地咖啡店，近期在Google評論上出現大量一星負評，並伴隨部分留言涉及店家所謂政治立場，引發網友雙向討論。據店家自行公布的截圖顯示，其中有評論指稱「不吃台派的店，因為青鳥會亂攻擊人」，成為整起事件的導火線。

店家隨後於臉書發文表示，今年是創立第二十年，長年專注精品咖啡與健康餐點，強調咖啡館的本質在於專業與人際交流。店方坦言在政治議題上確實有個人理念，但認為民主社會應容許各自表述，理性討論，而非以未曾到訪的方式給予負評。最後，店家強調「我愛我小小多山的國家，它的名字叫台灣」，並表示未來不再針對相關留言逐一回應，將專注日常營運。

經營者凱莉其後補充說明，表示原先貼文僅為抒發心情，未預料引起更大討論。她感謝支持者鼓勵，同時重申不會關閉留言功能，認為言論自由應被尊重，但也希望外界在發言前思考文字可能帶來的影響。

在相關新聞與社群留言中，反對者則將此事與先前所謂「青提」事件相提並論，作為批評特定政治支持群體網路行為的例證。該事件發生於基隆一間甜品店，業者將以綠葡萄製作的甜點命名為「青提」，被認為使用「中國用語」，而遭大批網友狂灌一星負評、揚言抵制。

另一方面，也有聲音指出，商家若公開展現政治立場，本就可能面臨市場回饋；亦有人認為，Google評論機制應以實際消費經驗為基準，避免淪為政治對立延伸場域。

