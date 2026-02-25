機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

在寸土寸金的台灣，停車位向來一位難求，尤其在都會區更是如此。有網友在路上發現，一格機車停車格內，竟然還畫設了黃線，讓人看了滿頭問號，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，在台北夏慕尼南昌店附近，圖中一台電動車停在一般的白色機車格中，裡面還有一格較小的黃色停車格，令她不禁好奇這樣的設計究竟有何用途、是否能停車，「機車格裡畫黃線是？」

網友紛紛表示，「那是你金錢的顏色」、「蛋黃區～」、「全台灣反人類的人，都集中在交通單位了」。有網友則解答，最早是台北市自創的停車格「戶外收費停車格是內黃外白」，後來新北市跟進，這個是縣市自創，「考駕照的時候不會有這種東西」、「收費停車格，沒有畫黃線就免費的」、「就收費停車格啊！現在雙北市愈來愈多了」。

臺北市政府交通局在臉書粉專「臺北交通大家談」指出，「收費機車停車格」會在機車停車區內加繪黃色框線，臺北市自110年12月起試辦後，陸續於本市收費機車格位增繪黃色內框標線，讓民眾可以方便辨別。