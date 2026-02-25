快訊

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

蔣萬安拍板！北市家有12歲以下小孩 爸媽「日減1小時工時」工資市府補

中年也來得及！哈佛30年研究曝「天選之人」菜單 原來長壽的人都這樣吃

機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在路上發現，一格機車停車格內，竟然還畫設了一格醒目的黃色小停車格，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友在路上發現，一格機車停車格內，竟然還畫設了一格醒目的黃色小停車格，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage

在寸土寸金的台灣，停車位向來一位難求，尤其在都會區更是如此。有網友在路上發現，一格機車停車格內，竟然還畫設了黃線，讓人看了滿頭問號，引發網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，在台北夏慕尼南昌店附近，圖中一台電動車停在一般的白色機車格中，裡面還有一格較小的黃色停車格，令她不禁好奇這樣的設計究竟有何用途、是否能停車，「機車格裡畫黃線是？」

網友紛紛表示，「那是你金錢的顏色」、「蛋黃區～」、「全台灣反人類的人，都集中在交通單位了」。有網友則解答，最早是台北市自創的停車格「戶外收費停車格是內黃外白」，後來新北市跟進，這個是縣市自創，「考駕照的時候不會有這種東西」、「收費停車格，沒有畫黃線就免費的」、「就收費停車格啊！現在雙北市愈來愈多了」。

臺北市政府交通局在臉書粉專「臺北交通大家談」指出，「收費機車停車格」會在機車停車區內加繪黃色框線，臺北市自110年12月起試辦後，陸續於本市收費機車格位增繪黃色內框標線，讓民眾可以方便辨別。

停車格 車位 機車族

延伸閱讀

年後收心術！民俗專家揭撇步「旺整年運勢」 上班族別吃3供品水果

上班族看傻眼！台灣超商同時貼「2公告」全笑翻：一天溫差14度

冰櫃女屍案店家遭肉搜 Google評分被洗1星…網怒轟：吃飽太閒嗎

台北101精品櫃哥一句「帶不同女生」掀波 男客投訴見品牌回應又炸鍋

相關新聞

機車格內再畫黃線？台北街頭「雙層停車格」引熱議 網揭真實用途

在寸土寸金的台灣，停車位向來一位難求，尤其在都會區更是如此。有網友在路上發現，一格機車停車格內，竟然還畫設了黃線，讓人看了滿頭問號，引發網友熱烈討論。

台北101精品櫃哥一句「帶不同女生」掀波 男客投訴見品牌回應又炸鍋

國際精品品牌位於台北101的化妝品專櫃，近日因一名男性顧客在過年期間指控櫃員不當言論，引發熱議，事件曝光後引近9萬名網按讚關注。

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

消費糾紛又引發網友熱議！一名女子日前購買知名品牌羽絨外套後，因退貨流程遲遲無法完成，只好向消基會申訴。然而，由於處理時間過長，她...

士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去

台北市商圈發展消長不一，部分地段依舊熱鬧，但也有區域人潮明顯減少。近日一名網友分享，士林夜市文林路一帶晚間景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

阿嬤的智慧！暖暖包貼「屁溝」秒通鼻塞 網實測有用、醫師揭原理

近來天氣變化大，對體質敏感的人來說，容易出現鼻水、咳嗽、癢等症狀，十分惱人。近日有民眾分享一個簡單有效的小偏方，只靠暖暖包就治好鼻過敏的問題，不少深受過敏之苦的網友嘗試後直呼「一分鐘就有感」、「這招真

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

逛百貨公司也要小心推銷手法。一名網友發文，去板橋某百貨公司購物時，遇到兩個專櫃男性工作人員將白色鹽狀物倒在她手上，再趁機將她帶到櫃檯洗手，實際上是強迫推銷保養品，呼籲前去購物的女生們要特別小心，對此，有網友透露去年寫Email跟百貨業者反應過，但截至今日仍未改善。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。