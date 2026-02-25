台北101精品櫃哥一句「帶不同女生」掀波 男客投訴見品牌回應又炸鍋

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台北101精品專櫃遭顧客投訴言語不當。圖為台北101松智路大門口Dior的品牌意象。 圖／台北101提供
台北101精品專櫃遭顧客投訴言語不當。圖為台北101松智路大門口Dior的品牌意象。 圖／台北101提供

國際精品品牌Dior位於台北101的化妝品專櫃，近日因一名男性顧客在過年期間指控櫃員不當言論，引發熱議，事件曝光後吸引近9萬名網友按讚關注。該名男客近日再揭露Dior事後的回覆信，當中「調查過程中有不同的了解」的說法，再度讓男客火冒三丈，批評Dior把客人的投訴當「幻覺」。

事件起於一名網友在Threads發文抱怨，大年初三前往台北101 Dior化妝品專櫃消費時，一名男性櫃員突然對他說：「先生，您上次帶過來的女生，跟這次不一樣耶？」讓他當場錯愕，並指櫃員與同事交換眼神，疑似帶有嘲諷意味。

當事人表示，此舉可能引發女伴誤會，但所幸女伴是外國人，並不懂對話的內容，否則他「現在已經在寫遺囑了」。他不滿櫃員言論涉及評論顧客私生活，造成不適與尷尬，並強調自己是首次前往該專櫃消費，並非櫃員所稱的熟客，質疑對方「亂認客戶」，甚至懷疑櫃員所言存在歧視或故意挑釁的意味。

該名顧客事後提供當日消費發票佐證，並向品牌客服及相關單位提出申訴。

台北101董事長賈永婕也在事件初期於臉書公開回應此事，表示能理解顧客當下的錯愕感受，並強調若櫃員確實有相關言行，「是很失禮也不專業」，已要求品牌慎重處理並了解實際情況。她還幽默表示，若是老公帶妹被抓包，直接授權歡迎大家拍照存證。

事件延燒數日後，Dior香水化妝事業部客戶服務部回信表示，收到客訴後已立即啟動內部調查，包括調閱監視器並向相關人員確認。信中指出：「調查過程中我們有一些不同的了解，然對於這次服務未能讓您感到愉快，我們致上誠摯的關心與遺憾，並將持續努力提升教育訓練。」

不過，這段回應未明確說明櫃員是否曾說出相關言論，引發當事人不滿。男客表示，收到官方回覆看完更火，等了5天終於回信，卻將重點放在「調查過程中，我們有一些不同的了解」上，他解讀​這封信意指：「我們問過員工了，他說他沒錯，所以你聽錯了。」認為Dior公關在101董事長說明後，處理危機的方式就是把客人的投訴當成幻覺，覺得自己需要一個公道。

不少網友批評櫃員若真有相關發言，已涉及不專業與侵犯隱私。但也有人指出，專櫃監視器多半未錄音，若缺乏錄音或其他證據，品牌與員工說法可能難以查證，導致雙方各執一詞。另有曾在百貨專櫃工作的網友表示，專櫃人員通常會避免評論顧客私人關係，以免引發客訴，因此事件真實情況仍有待進一步釐清。

