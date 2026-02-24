快訊

盧秀燕罕見吐這番話 國民黨中常委解讀：根本選總統起手式

「要考慮賴總統攝護腺」國情報告尚無共識 韓國瑜：持續溝通、擇期協商

未來一周天氣急轉彎！鋒面、東北季風接力華南雲雨區 228連假雨不停

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子日前購買知名品牌羽絨外套後，因退貨流程遲遲無法完成，只好向消基會申訴，沒想到竟收到品牌客服來信，才發現自己被「肉搜」。示意圖／Ingimage
一名女子日前購買知名品牌羽絨外套後，因退貨流程遲遲無法完成，只好向消基會申訴，沒想到竟收到品牌客服來信，才發現自己被「肉搜」。示意圖／Ingimage

消費糾紛又引發網友熱議！一名女子日前購買知名品牌羽絨外套後，因退貨流程遲遲無法完成，只好向消基會申訴。然而，由於處理時間過長，她最終只得作罷，出國時仍帶著外套使用，沒想到竟收到品牌客服來信，才發現自己被品牌「肉搜」，讓她直呼行為變態。

原PO在社群平台Threads發文指出，購買羽絨外套後發現問題欲辦理退貨，卻遭分店以「不能退」為由拒絕，隨後向總公司客服反映也未獲回應。無奈之下，她只好向消基會申訴，但由於雙方溝通往返耗時過久，仍未得到結果，加上即將出國，她最終只能將就穿著該件外套，沒想到後續事件再度引發關注。

原PO在出國第14天才收到品牌客服回信，信中竟附上一張她個人Instagram限時動態的截圖，並指出「你這件已經穿過了喔，不能退」。此舉讓她感到毛骨悚然，直指品牌私下蒐集顧客資訊，痛批行為「超級變態」。貼文曝光後，引發網友熱議，不少人對消費者隱私個資保護提出關注，質疑品牌處理退貨與客訴的方式是否過於越界。

該貼文在短時間內就累積超過8萬人按讚、瀏覽量突破267萬次，網友紛紛留言批評該品牌的行為，「超噁心，退貨回覆速度慢，肉搜速度有夠快，這樣利用客戶個資，應該算是違法了」、「如果是真的也太可怕，他們一定覺得自己無比聰明」、「不用講這麼多了，打過去問客服請能擺平這件事的主管過來接電話，無論如何都要個交代」、「這種公司就是故意拖延時間，讓消費者吃虧」，甚至有人揶揄回信員工「可能覺得自己很厲害，替公司解決了一個麻煩」。

此外，也有網友追查指出該品牌羽絨外套可能是國家地理雜誌授權給代理商製作，因此質疑事件源自代理商操作失當，「好無恥，這些日子一直盯著你的社群，本來不打算理顧客，現在終於找到藉口不退貨」，也有人分析這只是授權生產，「Discovery、Kodak也都是授權給其他公司製作」，引發消費者對品牌授權、售後責任及個資管理的討論。

不過，根據《NOWNEWS今日新聞》報導，業者回應指出，該羽絨外套為台中三井Outlet購買的過季商品，退貨理由僅為「吊牌摺痕」。業者表示曾嘗試在全台調貨提供更換，但消費者不接受，且回信主要是因應消基會函文，而針對「肉搜」指控，業者解釋，店員是因看到消費者在Threads抱怨文，透過連動連結才注意到Instagram限動，信件為私下寄發，強調此舉是為了「盡力解決問題」，並非惡意監控顧客。

然而，業者的說法隨即遭原PO二度發文打臉。她表示，分店當時明確告知「沒有退貨選項」，若真的可以退貨，根本不用委屈自己帶著瑕疵外套出國，她感嘆業者說謊令她心寒，強調她發文並非為了爭取補償，而是對品牌在回信中附上IG限時動態截圖、私下蒐集資訊的行為感到震驚。

羽絨外套 品牌 消費者 個資 社群 消基會 限時動態 Threads 抱怨 隱私

相關新聞

她買萬元外套退貨不成...遭「肉搜IG」截圖引網暴怒 服飾品牌回應

消費糾紛又引發網友熱議！一名女子日前購買知名品牌羽絨外套後，因退貨流程遲遲無法完成，只好向消基會申訴。然而，由於處理時間過長，她...

士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去

台北市商圈發展消長不一，部分地段依舊熱鬧，但也有區域人潮明顯減少。近日一名網友分享，士林夜市文林路一帶晚間景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

阿嬤的智慧！暖暖包貼「屁溝」秒通鼻塞 網實測有用、醫師揭原理

近來天氣變化大，對體質敏感的人來說，容易出現鼻水、咳嗽、癢等症狀，十分惱人。近日有民眾分享一個簡單有效的小偏方，只靠暖暖包就治好鼻過敏的問題，不少深受過敏之苦的網友嘗試後直呼「一分鐘就有感」、「這招真

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

逛百貨公司也要小心推銷手法。一名網友發文，去板橋某百貨公司購物時，遇到兩個專櫃男性工作人員將白色鹽狀物倒在她手上，再趁機將她帶到櫃檯洗手，實際上是強迫推銷保養品，呼籲前去購物的女生們要特別小心，對此，有網友透露去年寫Email跟百貨業者反應過，但截至今日仍未改善。

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

一名網友近日在Threads分享位於捷運劍南路站的一則告示牌，直呼「的確一出站就想吐」。貼文附上北捷在站內設置「嘔吐袋 請自行取用」的看板照片，短時間吸引逾13萬人瀏覽。

五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

以成衣批發聞名的五分埔商圈，過去是許多人掃貨、批貨的熱點，不過近年受網購與電商平台衝擊，人潮明顯不如以往。一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。