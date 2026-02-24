快訊

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

立法院「喬王」走進歷史灰燼 柯建銘落馬敗在這2字

士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享士林夜市文林路一帶景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
一名網友分享士林夜市文林路一帶景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

台北市商圈發展消長不一，部分地段依舊熱鬧，但也有區域人潮明顯減少。近日一名網友分享，士林夜市文林路一帶晚間景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是士林夜市晚間，文林路上有不少店面已經掛上出租布條，多間店面鐵門拉下的景象，讓他直言「貪婪的房東，一排空了好多店面」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前士林夜市的陽明戲院前，人多到要警察出來指揮交通…現在人少得可憐」、「自從陽明戲院關掉，前面星巴克走了，那邊就越來越走下坡」、「以前火鍋一條街」、「士林人路過，個人體感陽明戲院被拆掉是一個分水嶺」、「現在士林夜市熱鬧的區域，僅僅剩下大南路進去的廟口那邊而已」、「士林夜市攤商都不老實，總愛哄抬價格騙遊客，小吃攤不集中零零散散、太多店面熄燈，一點都不想走過去」、「懷念以前的士林夜市，以前是每個月都會去，現在是根本不太會去了」。

此外，也有網友回應「自從夜市美食街移到地下室之後，我只去過兩次就不想再去了」、「美食街在地下室真的很奇怪，超不通風而且很危險」、「夜市美食變成地下室美食街，我也是看不懂」、「士林夜市會沒落，跟地下室的小吃有很大的關係」、「士林夜市的沒落，就是美食街轉入地下開始的，誰沒事分兩邊跑」。

本站曾報導，因士林夜市近年來人潮銳減，台北市長蔣萬安提出10大改造計畫，盼能重振士林夜市，不過方案被認為太過理想，應回到基礎設施精進，才能有效增加人潮。議員也認為應順應輝達、Google進駐結合AI科技，並加強特色夜市宣傳，淡化刻板印象，才能讓觀光客、在地人願意來逛。

士林夜市 美食 觀光客 攤商

延伸閱讀

塞車誰害的？他問「第一台車為何不走」 內行人曝解答

五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

相關新聞

士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去

台北市商圈發展消長不一，部分地段依舊熱鬧，但也有區域人潮明顯減少。近日一名網友分享，士林夜市文林路一帶晚間景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

阿嬤的智慧！暖暖包貼「屁溝」秒通鼻塞 網實測有用、醫師揭原理

近來天氣變化大，對體質敏感的人來說，容易出現鼻水、咳嗽、癢等症狀，十分惱人。近日有民眾分享一個簡單有效的小偏方，只靠暖暖包就治好鼻過敏的問題，不少深受過敏之苦的網友嘗試後直呼「一分鐘就有感」、「這招真

逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

逛百貨公司也要小心推銷手法。一名網友發文，去板橋某百貨公司購物時，遇到兩個專櫃男性工作人員將白色鹽狀物倒在她手上，再趁機將她帶到櫃檯洗手，實際上是強迫推銷保養品，呼籲前去購物的女生們要特別小心，對此，有網友透露去年寫Email跟百貨業者反應過，但截至今日仍未改善。

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

一名網友近日在Threads分享位於捷運劍南路站的一則告示牌，直呼「的確一出站就想吐」。貼文附上北捷在站內設置「嘔吐袋 請自行取用」的看板照片，短時間吸引逾13萬人瀏覽。

五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

以成衣批發聞名的五分埔商圈，過去是許多人掃貨、批貨的熱點，不過近年受網購與電商平台衝擊，人潮明顯不如以往。一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「白人臉孔」搭捷運被長輩問路…比利時帥哥驚呼：阿嬤會通靈？

一名來自比利時的網友，近期在搭乘捷運時，被一名阿嬤問路，讓他相當疑惑，因為自己明明有一張「白人臉」，阿嬤怎麼會覺得他會「講中文」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。