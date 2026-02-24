士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去

逛百貨公司也要小心推銷手法。一名網友發文，去板橋某百貨公司購物時，遇到兩個專櫃男性工作人員將白色鹽狀物倒在她手上，再趁機將她帶到櫃檯洗手，實際上是強迫推銷保養品，呼籲前去購物的女生們要特別小心，對此，有網友透露去年寫Email跟百貨業者反應過，但截至今日仍未改善。

2026-02-23 12:35