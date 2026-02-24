士林夜市榮景不再？ 一票網友揭實情：不會想再去
台北市商圈發展消長不一，部分地段依舊熱鬧，但也有區域人潮明顯減少。近日一名網友分享，士林夜市文林路一帶晚間景象，多間店面鐵門拉下、門口掛著出租布條，畫面顯得相當冷清。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是士林夜市晚間，文林路上有不少店面已經掛上出租布條，多間店面鐵門拉下的景象，讓他直言「貪婪的房東，一排空了好多店面」。
貼文一出後，不少網友都表示「以前士林夜市的陽明戲院前，人多到要警察出來指揮交通…現在人少得可憐」、「自從陽明戲院關掉，前面星巴克走了，那邊就越來越走下坡」、「以前火鍋一條街」、「士林人路過，個人體感陽明戲院被拆掉是一個分水嶺」、「現在士林夜市熱鬧的區域，僅僅剩下大南路進去的廟口那邊而已」、「士林夜市攤商都不老實，總愛哄抬價格騙遊客，小吃攤不集中零零散散、太多店面熄燈，一點都不想走過去」、「懷念以前的士林夜市，以前是每個月都會去，現在是根本不太會去了」。
此外，也有網友回應「自從夜市美食街移到地下室之後，我只去過兩次就不想再去了」、「美食街在地下室真的很奇怪，超不通風而且很危險」、「夜市美食變成地下室美食街，我也是看不懂」、「士林夜市會沒落，跟地下室的小吃有很大的關係」、「士林夜市的沒落，就是美食街轉入地下開始的，誰沒事分兩邊跑」。
本站曾報導，因士林夜市近年來人潮銳減，台北市長蔣萬安提出10大改造計畫，盼能重振士林夜市，不過方案被認為太過理想，應回到基礎設施精進，才能有效增加人潮。議員也認為應順應輝達、Google進駐結合AI科技，並加強特色夜市宣傳，淡化刻板印象，才能讓觀光客、在地人願意來逛。
