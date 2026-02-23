逛百貨被倒「鹽狀物」！遭櫃哥強拉洗手 她怒：別拿手扶梯試用品

逛百貨公司也要小心推銷手法。一名網友發文，去板橋某百貨公司購物時，遇到兩個專櫃男性工作人員將白色鹽狀物倒在她手上，再趁機將她帶到櫃檯洗手，實際上是強迫推銷保養品，呼籲前去購物的女生們要特別小心。對此，有網友透露去年曾向百貨業者反映，但至今仍未改善。

一名網友在Threads發文，表示她去板橋某百貨公司逛街時，有兩個「櫃哥」在二樓手扶梯前發試用品，趁著她把手伸出來時，火速將白色鹽狀物倒在她手上，接著說要帶她去櫃檯洗手，實際上是在「強迫推銷」保養品。

原PO描述，見推銷不成，男子直接將原PO推開，又去找其他獵物，「變臉變超快」，讓原PO非常傻眼。原PO呼籲前去百貨逛街的女生要特別小心此類推銷手法，「不要在二樓手扶梯口拿任何試用品」。

此文一出，不少網友紛紛指出其他百貨也有類似的推銷手法，「樹林的某影城也有，太恐怖了，也是抓我的手就直接倒不明液體，假裝幫你清洗，結果一直強迫推銷」、「南港車站也有」、「我也遇過一樣的，我趕著上班要離開，然後還不讓我走，兩次遇到都是看著我的包包吊飾要跟我找話題」、「東區很多，上次被倒東西，我直接打電話報警」。

還有網友留言，去年寫Email跟百貨業者反映過，業者說明他們已經要求品牌改善銷售流程、重視顧客感受與意願，並針對櫃內人員進行懲處開罰了，但如今仍然未見改善，讓此網友感到很不舒服。

近年來因業者推銷方式造成的消費糾紛層出不窮，消保官陳雅芳提醒，業者應依照定型化契約規定以誠實信用及平等互惠方式做生意，消費者如有任何消費問題可撥打「1950」全國消費者服務專線，或親赴各地方政府消費者服務中心洽詢。