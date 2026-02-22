一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要
一名網友近日在Threads分享位於捷運劍南路站的一則告示牌，站內設置的「嘔吐袋 請自行取用」看板格外醒目，他也不諱言直呼「的確一出站就想吐」。貼文附上照片，短時間吸引逾13萬人瀏覽。
原PO在留言區解釋，想吐的原因是因為「有名的臭豆腐」，不過也強調「應該不是嘔吐袋的用途」。貼文引起眾人熱議，「我覺得新竹巨城4F薯條店那邊也需要」、「武廟也要放一些」、「臭豆腐好吃哦」；也有民眾納悶為何要嘔吐袋，「發生什麼事？早上才去，但我鼻塞沒聞到」。
據報導，這家「有名的臭豆腐」插旗台北、鄰近劍南路站，因氣味濃烈引發周遭居民反彈。台北市環境保護局表示，去（2025）年已依違反空污法裁罰58.5萬元，今年初再要求業者提升設備保養頻率；業者則回應，將調整排放口位置並加裝活性碳除味設施，預計近日完成改善。
因應年末聚餐、尾牙季，台北捷運悄悄強化相關服務，網友觀察到的嘔吐袋，正是服務的一環，近期部分站點出現可自由索取的嘔吐袋告示，對於酒後或身體不適的旅客相當實用。
事實上，設置嘔吐袋並非新措施，台北捷運公司去年就曾推出相關服務，當時已獲不少乘客好評。即使車站未見看板，旅客若身體不適或酒後搭車，仍可向詢問處索取；若不慎於站內或車廂嘔吐，也可立即通知站務人員或使用列車對講機，讓清潔人員第一時間處理，降低對其他旅客的影響。
