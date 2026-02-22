快訊

台灣成罪魁禍首？被點名「破壞美中美好氛圍」 恐讓4月川習會胎死腹中

陳光復不慎摔落...昏迷指數從3進步到6 家屬曝能睜開眼、眼球也有反應

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在捷運劍南路站發現站內設置「嘔吐袋 請自行取用」的看板。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影
一名網友在捷運劍南路站發現站內設置「嘔吐袋 請自行取用」的看板。 聯合報系資料照／記者林佳彣攝影

一名網友近日在Threads分享位於捷運劍南路站的一則告示牌，站內設置的「嘔吐袋 請自行取用」看板格外醒目，他也不諱言直呼「的確一出站就想吐」。貼文附上照片，短時間吸引逾13萬人瀏覽。

原PO在留言區解釋，想吐的原因是因為「有名的臭豆腐」，不過也強調「應該不是嘔吐袋的用途」。貼文引起眾人熱議，「我覺得新竹巨城4F薯條店那邊也需要」、「武廟也要放一些」、「臭豆腐好吃哦」；也有民眾納悶為何要嘔吐袋，「發生什麼事？早上才去，但我鼻塞沒聞到」。

據報導，這家「有名的臭豆腐」插旗台北、鄰近劍南路站，因氣味濃烈引發周遭居民反彈。台北市環境保護局表示，去（2025）年已依違反空污法裁罰58.5萬元，今年初再要求業者提升設備保養頻率；業者則回應，將調整排放口位置並加裝活性碳除味設施，預計近日完成改善。

因應年末聚餐、尾牙季，台北捷運悄悄強化相關服務，網友觀察到的嘔吐袋，正是服務的一環，近期部分站點出現可自由索取的嘔吐袋告示，對於酒後或身體不適的旅客相當實用。

事實上，設置嘔吐袋並非新措施，台北捷運公司去年就曾推出相關服務，當時已獲不少乘客好評。即使車站未見看板，旅客若身體不適或酒後搭車，仍可向詢問處索取；若不慎於站內或車廂嘔吐，也可立即通知站務人員或使用列車對講機，讓清潔人員第一時間處理，降低對其他旅客的影響。

北捷 臭豆腐 捷運

相關新聞

一出捷運站就想吐？北捷「嘔吐袋」看板爆紅 他曝真相：真的需要

一名網友近日在Threads分享位於捷運劍南路站的一則告示牌，直呼「的確一出站就想吐」。貼文附上北捷在站內設置「嘔吐袋 請自行取用」的看板照片，短時間吸引逾13萬人瀏覽。

五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

以成衣批發聞名的五分埔商圈，過去是許多人掃貨、批貨的熱點，不過近年受網購與電商平台衝擊，人潮明顯不如以往。一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

「白人臉孔」搭捷運被長輩問路…比利時帥哥驚呼：阿嬤會通靈？

一名來自比利時的網友，近期在搭乘捷運時，被一名阿嬤問路，讓他相當疑惑，因為自己明明有一張「白人臉」，阿嬤怎麼會覺得他會「講中文」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

百貨廣播藏暗語！業內人曝「遇奧客密碼」：櫃位立刻如臨大敵

逛百貨公司時，你會留意廣播的音樂或內容嗎？一名網友很好奇百貨公司中的廣播透露何種「暗語」，對此，不少內行網友紛紛分享不同百貨中廣播的秘密，例如999代表奧客來了、下雨會播放專屬音樂、消防安檢時放星際大戰音樂等。

優先席又掀糾紛！她生理期不適熟睡 突遭暴走女「折疊傘戳眼」逼讓位

優先席讓位爭議又一樁！近日，有女網友在上憤怒發文，透露自己日前因發燒剛痊...

「月薪3、4萬一直出國很可悲」！竹科工程師不解 全網看傻

不少台灣人喜歡出國旅遊，不過一名網友分享，身邊一堆月薪只有3、4萬元的朋友，卻一年出國兩三次，直言與其花錢「逃避現實」，不如把錢存起來，當買房的頭期款。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

