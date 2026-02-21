五分埔過年沒人潮！內行人揭4缺點：生意越來越差

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。示意圖，記者林伯東攝影
一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。示意圖，記者林伯東攝影

以成衣批發聞名的五分埔商圈，過去是許多人掃貨、批貨的熱點，不過近年受網購電商平台衝擊，人潮明顯不如以往。一名網友分享，自己在五分埔上班，大年初一開店做生意，幾乎看不到客人，讓他相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，初一晚上的巷弄只剩幾家服飾店營業，街道冷清到幾乎沒人逛街，感嘆「初一這種人潮，我明天不想上班了⋯」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前都會去逛，上上個月去很多都不賣散客了，就不再去逛了」、「五分埔還接散客嗎？」、「五分埔的店家也不在乎散客，現在都在店內直播」、「正常過年不太會去逛五分埔吧，不過完全沒人也太扯了」、「內部衣服很少標價，外面架子會有標價，需要詢價會讓人不想問」、「大家都蝦皮直購了還能退貨」、「五分埔的衣服質素好像比較不優？但價錢也不算便宜，所以沒去了」。

此外，也有內行人點出五分埔生意越來越差的4大原因，包括「大部分店員態度很差、不能試穿、價錢沒特別便宜、環境很髒，一直被迫吸二手菸」，引起不少網友共鳴。

本站曾報導，說起台北的重要成衣批發中心，到現在多數人還是很直覺的聯想到松山的「五分埔」，在七、八〇年代台灣成衣的黃金時期，作為價格低廉、款式多樣的批發商聚落，五分埔不僅聚集無數搶便宜的消費者，更是許多外國貿易商來台攬貨的主要市場之一！

不過，隨著消費習慣改變，五分埔的人潮雖不比往日，但在眾多衣物中慢慢揀選，從親手找到喜歡款式的「挖寶」心理，到一邊與老闆聊天、順口殺個價的時光，都是網購、百貨公司無法取代的人情味。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

