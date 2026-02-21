「白人臉孔」搭捷運被長輩問路…比利時帥哥驚呼：阿嬤會通靈？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名來自比利時的網友，近期在搭乘捷運時，被一名阿嬤問路，讓他相當疑惑，因為自己明明有一張「白人臉」，阿嬤怎麼會覺得他會「講中文」？示意圖，記者潘俊宏攝影
一名來自比利時的網友，近期在搭乘捷運時，被一名阿嬤問路，讓他相當疑惑，因為自己明明有一張「白人臉」，阿嬤怎麼會覺得他會「講中文」？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，搭捷運時被阿嬤拍肩，對方問「帥哥，龍山寺是搭這邊的車嗎？」，讓他心中瞬間冒出疑問「到底哪來的自信，覺得我一定會講中文？」，雖然他真的會中文，但他更好奇「阿嬤是不是會通靈？」。

貼文一出後，不少網友都笑稱「其實阿嬤只是看誰帥，就跟誰問路而已」、「我猜問完路下一句是，帥哥你結婚沒，我有一個孫女很漂亮喔」、「阿嬤趁機偷摸一把，卯死了」、「你的穿著是不是被台灣人同化了，哈哈」、「還是因為阿嬤已經拍下去了，發現是外國人也來不及，只好硬著頭皮繼續問」、「你是台灣女婿」、「台灣外國人的平均中文能力，應該高於台灣人的平均中文能力」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「在台灣被日本人用日語問路，我是有一張日本人臉嗎」、「上次騎車問旁邊的騎士路，結果安全帽拿起來是位黑人，他真的幫我指路，比我還像台灣人」、「我在國外被問路都會很開心，因為這代表我應該有真的融入當地」、「我還遇到日本人直接用日文問我，奇怪，預設是全台灣人都通過日檢嗎」。

其實也有不少台灣人在路上被外國人問路的經驗，一名網友曾在「Threads」表示，在路上遇到日本遊客，對方想要問路怎麼走，但卻直接飆日文，完全不管你聽不聽得懂。對此，也有網友分享，自己曾遇過3次，因為剛好會講日文所以能回答，對方道謝後就離開，但他們難道不覺得，在台灣隨便抓一個路人就懂日文，是件神奇的事嗎？引起不少網友共鳴。

