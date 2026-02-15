快訊

優先席又掀糾紛！她生理期不適熟睡 突遭暴走女「折疊傘戳眼」逼讓位

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因身體不適在優先席上休息，卻被陌生女子拿摺疊雨傘戳眼睛。 示意圖／Ingimage
優先席（昔稱「博愛座」）讓位爭議又一樁！近日，有女網友在Dcard上憤怒發文，透露自己日前因發燒剛痊癒且正值生理期，身體極度不適，上班通勤途中坐在優先席補眠，不料遭到一名陌生女子以膝蓋猛頂，甚至在驚醒後被對方用「折疊傘」直戳眼睛逼讓位，離譜行徑讓原PO既委屈又氣憤。

原PO表示，當天早晨因病後身體虛弱加上生理期痛，上車後便在優先席坐下休息。睡夢中她感覺有人用膝蓋頂撞，起初以為是車廂擁擠不慎推擠，便沒有多加理會。沒想到對方變本加厲，第二次竟用力猛頂將她驚醒。當原PO迷迷糊糊抬頭看向面前的年輕女生時，坐在一旁的乘客突然低頭開始在手機備忘錄打字，似乎想提醒她什麼。

就在等待隔壁乘客打字的空檔，擋在眼前的女生竟突然舉起手中的折疊傘，直接朝原PO的眼睛戳去，驚悚舉動嚇壞眾人。隨後，熱心乘客遞過手機顯示：「那個人剛剛講電話很大聲，一直說妳故意忽略她、不讓座給她。」更驚人的是，目擊乘客透露該名女子稍早也曾拿雨傘亂戳其他乘客，行為相當危險。

原PO直言「我完全睡死，怎麼故意忽略她？」，但為了避免對方再次失控，最後只能拖著不適起身，而該名女子則隨即順勢坐下。原PO還委屈提到，當時車廂內並非沒有其他年輕人，不解對方為何專挑虛弱睡覺的人下手。

該貼文曝光後瞬間引發網友公憤，紛紛留言砲轟，「你應該直接按車上的警報器，這種人很可怕欸」、「直接提告傷害罪」、「告他傷害，眼睛這麼脆弱還能說戳就戳」、「有戳到就是報警拿監視器證據告她啊！」、「覺得有案例的人，捷運應該有權把他們列入黑名單拒載」。

面對大眾運輸工具上的暴行，民眾可採取以下應對步驟：

1.即時求救

遇到異常乘客時，應第一時間按下車廂內的「緊急對講機」聯絡司機員，或在下一站下車尋求站務人員協助，並要求聯繫警消到場。

2.保留證據

受害者應儘可能尋找目擊者留電話、或是請站務人員協助調閱車廂監視器畫面，作為後續法律訴訟的關鍵證物。

3.驗傷與報案

若身體有任何不適，應立即前往醫院驗傷，並在六個月內持驗傷單向警方提出傷害訴訟。

博愛座 優先席 讓座 生理期 傷害罪

