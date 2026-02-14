快訊

西門町沒落後如何找回人潮？內行人揭1規劃：救活商圈

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，過去西門町一度被認為逐漸沒落，人潮轉往東區、信義區，如今卻再度湧現大量人流，讓他忍不住好奇背後原因為何？示意圖／記者游智文攝影
一名網友分享，過去西門町一度被認為逐漸沒落，人潮轉往東區、信義區，如今卻再度湧現大量人流，讓他忍不住好奇背後原因為何？示意圖／記者游智文攝影

西門町是台北市指標性的觀光熱區，不只外國遊客來台必逛，不少台灣人也愛到此聚餐、看電影。不過，一名網友分享，過去西門町一度被認為逐漸沒落，人潮轉往東區、信義區，如今卻再度湧現大量人流，讓他忍不住好奇背後原因為何？貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

這名網友在PTT以「西門町是怎麼找回人潮的？」為題，指出印象曾有一段時間，網路上常有人討論西門町人氣下滑，消費族群改往東區或信義區移動，商圈也不像以往熱鬧。但近幾年發現不論平日或假日，總是擠滿人潮，好奇發問「西門町是怎麼做到的」？

貼文一出後，最多網友點出原因是「行人徒步區」，紛紛表示「徒步區對行人很友善，應該是台北市裡面最多外國人的地方吧」、「徒步區簡直德政，不用跟汽機車搶路，逛起來很輕鬆」、「阿扁當市長的時候大推徒步區，德政」、「問就是徒步區」、「主要還是徒步區吧」、「搞徒步區，人潮就回來了」。

此外，也有網友回應「西門町離新北比較近，可以吸引到很多人，不像東區這麼遠」、「之前真的慘過一陣子，陸客愛逛應該也是西門町活下來的原因」、「不知道東區要怎麼解」、「熱門商圈本來就會有時間上的問題，大家逛膩自然就沒落了，習慣就好」、「應該是周圍觀光生態鏈整合救回來的」、「現在很熱鬧欸，原來西門町有慘過喔」。

除了西門町商圈，本站曾報導，「新北市板橋府中站後站商圈」過去因鄰近捷運、商家密集，被譽為「小西門町」，人潮絡繹不絕。近年因警方加強取締違規攤販與機車，導致部分攤販無以為繼、商家相繼歇業，如今街道顯得冷清，不少店面掛上出租告示，讓不少網友感嘆「學生時期的回憶不再」。

西門町 東區 外國人

別再開「20元賣場」！追星族痛失萬元周邊 內行曝3守則自保

為了節省手續費或避免跑單，許多人在網路進行高價私下交易時，習慣採用「先匯款、後開20元賣場」的方式寄送。然而，近日一名網友在Threads上崩潰求助，表示自己購買了價值破萬元的韓團周邊（小卡），採用上述方式寄送包裹竟不翼而飛，查詢後發現物流恐怕只會依「訂單金額」賠償20元，讓他欲哭無淚。

工地深夜灌水泥？網怨「23點還在吵」 內行曝：一旦開始就不能停

夜深人靜時，對面工地卻傳來隆隆聲響，讓許多住戶崩潰難眠。近日一名網友在Threads上發文抱怨，已經是深夜23:28，對面的工地卻還在進行灌漿作業，讓他質疑「這是正常的嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議，也釣出不少工程業內行人士解答，其實這有著不得不為的苦衷。

落羽松藏危機！氣根竄地、蚊蟲滿天飛 網曝慘痛代價：地基全遭殃

每到秋冬季節，轉紅的落羽松林美景總吸引大批遊客朝聖，成為近年來最熱門的打卡景點，也讓許多社區、公園爭相種植。然而，有網友在Threads上發文呼籲「真的不要再種落羽松了」，引發廣大迴響。不少苦主現身說法，揭露這種外來種植物雖美，卻隱藏著破壞建築、路面隆起等嚴重隱憂。

