「月薪3、4萬一直出國很可悲」！竹科工程師不解 全網看傻

不少台灣人喜歡出國旅遊，不過一名網友分享，身邊一堆月薪只有3、4萬元的朋友，卻一年出國兩三次，直言與其花錢「逃避現實」，不如把錢存起來，當買房的頭期款。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「看身邊月薪三四萬的朋友一直出國玩，覺得很可悲」為題，指出近期滑社群平台，看到朋友不是飛日本，就是去韓國、泰國旅遊，讓他相當困惑，直言「月薪才三、四萬，扣掉房租、生活費根本存不到什麼錢，怎麼敢一年出國兩、三次？」

這名網友進一步說明，自己是竹科的工程師，年薪約250萬元，但一年頂多安排一次出國，有時甚至兩年才出國一次。認為錢應該要花在刀口上，優先投入房產、美股等資產配置，才會持續增值。不解月薪3、4萬的人，把存下來的錢拿去出國旅遊，又抱怨存不到錢，讓他坦言「這邏輯很可笑」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「沒有必要把你的生活方式套在別人身上，有可能他們根本不只領這薪水，也有可能家裡幾套房」、「人家又沒要買房生小孩，賺多少花多少享受當下，管太多了吧」、「3萬怎麼買房？」、「省幾次出國玩的錢能買房？」、「那些你看不起的人都過得很快樂，而且他們有很多回憶」、「你不適合用社群軟體，太容易被別人影響了」。

不過，也有部分網友留言緩頰，指出「其實我覺得原PO觀點也沒錯，真的有一群完全沒在存錢，只知道出國玩的精緻窮」、「很贊同你的觀念，但別人要怎麼過生活我們也管不著，只要沒有妨礙到其他人就好」、「其實我認同你的看法，我身邊不乏這種人」。

至於月薪3、4萬元算低嗎？本站曾報導，一名女網友分享，自己在報關行和貨運代理行業共做了18年，目前月薪39K、年薪68萬元，好奇這樣的薪資是否很低？對此，有不少網友坦言「工作穩定、同事好、沒有加班」，這樣的薪水也能接受，也有網友點出進科技業，第一年年薪直接破80萬，形成明顯落差。