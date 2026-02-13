別再開「20元賣場」！追星族痛失萬元周邊 內行曝3守則自保

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
寄送高價物品建議使用「報值」服務或宅配，雖然運費較高，但能為包裹買保險，避免遺失後求償無門。示意圖／Ingimage
為了節省手續費或避免跑單，許多人在網路進行高價私下交易時，習慣採用「先匯款、後開20元賣場」的方式寄送。然而，近日一名網友在Threads上崩潰求助，表示自己購買了價值破萬元的韓團周邊（小卡），採用上述方式寄送包裹竟不翼而飛，查詢後發現物流恐怕只會依「訂單金額」賠償20元，讓他欲哭無淚。

原PO表示，自己購買了價值超過10,000元的韓星周邊商品，因已先私下匯款給賣家，為了寄送方便，賣家在7-ELEVEN的「賣貨便」平台開了20元的賣場（運費38元）。不料包裹寄出後遲遲未到，詢問賣家後得知疑似司機漏刷或整箱包裹遺失。

貼文曝光後引發熱議，許多網友直言這種寄法是「拿運氣在賭博」。內行網友指出，賣貨便的理賠條款寫得很清楚，「標多少賠多少」，若訂單金額僅設定20元，物流遺失就只會賠償20元。網友紛紛感嘆：「真的不懂為什麼要省那幾十塊運費」、「高價商品一律建議報值或宅配」、「這學費繳得太貴了」。

針對包裹遺失的環節，有前超商員工在留言區解析，包裹運送需經過「寄件門市刷讀」、「司機收貨刷讀」、「物流中心驗收」等多個關卡。

若狀態卡在「已寄件」： 可能是還在寄件門市，或者司機收走但沒刷到（漏刷）。

若狀態卡在「配送中」： 則多為物流中心或轉運過程中的問題。

原PO案例中提到「整箱10顆包裹都一起不見」，極有可能是司機收貨環節出現紕漏，或是運送途中整箱遺落。

高價商品怎麼寄才安全？ 內行曝3守則自保

為了避免類似慘劇再次發生，綜合網友經驗與官方規範，寄送高單價商品應遵守以下原則：

1.誠實申報價值（報值）： 若使用7-ELEVEN「交貨便」（純寄件），可選擇報值服務。一般包裹賠償上限為1,000元，但可加價購買保值服務（如加10元保值1,000元），確保遺失時能獲得對等賠償。

2.避免「先匯款後低報」： 若買家已先匯款，賣家應開立「全額」或「與商品價值相當」的賣場讓買家下單，待買家取貨付款後，再透過銀行轉帳退回多收的款項，雖然流程繁瑣且會被平台抽取手續費，但這是保障雙方權益最安全的方式。

3.貴重物品改用宅配： 對於萬元以上的精品、3C或限量周邊，建議改用黑貓宅急便或順豐速運等宅配服務，雖然運費較高（約100-200元），但由專人送到府並簽收，遺失風險相對較低，且理賠機制較為完善。

針對原PO的遭遇，網友建議除了聯繫賣貨便客服外，也可嘗試報警並請寄件門市協助調閱監視器，確認包裹是否有被司機收走的畫面，以釐清責任歸屬，爭取最後一線生機。

南韓 照片 運費 7-11 物流

