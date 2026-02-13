工地深夜灌水泥？網怨「23點還在吵」 內行曝：一旦開始就不能停

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
內行解釋，混凝土澆置需連續作業，中斷恐影響結構安全，因此即便面臨罰款也無法隨意停工。聯合報系資料照
夜深人靜時，對面工地卻傳來隆隆聲響，讓許多住戶崩潰難眠。近日一名網友在Threads上發文抱怨，已經是深夜23:28，對面的工地卻還在進行灌漿作業，讓他質疑「這是正常的嗎？」貼文一出，立刻引發網友熱議，也釣出不少工程業內行人士解答，其實這有著不得不為的苦衷。

針對原PO的疑問，許多網友紛紛留言解釋，灌漿作業（混凝土澆置）具有「連續性」的必要。一旦開始灌漿，就必須一氣呵成直到完成，中途若隨意停止，會導致混凝土出現「冷縫」，嚴重影響建築物的結構強度與防水性，甚至可能造成日後倒塌的風險。

內行網友指出：「灌漿不能停，只要一停下來，那棟房子基本上就廢了」、「就算外面狂風暴雨、或是被開罰單，都必須硬著頭皮灌完」、「這是地樑（筏式基礎），關係整棟大樓住戶的安全，絕對不能馬虎」。更有工程人員現身說法，表示自己曾在工地顧模到凌晨3點，雖然身體疲憊、也知道會擾民，但為了建築安全，真的別無選擇。

對於深夜施工噪音問題，雖然《噪音管制法》有相關規範，但對於連續壁施作、混凝土澆置等特殊工項，往往難以完全避免夜間作業。有網友直言，許多建商早在估價時就已編列了「罰單預算」，因為相較於停工導致的結構損壞與後續補強成本，幾萬元的罰單根本是九牛一毛。「寧願被開單罰錢，也不願意去做後續問題的賠償」、「警察、環保局來開單，簽完名繼續灌，因為真的停不下來」。

根據《臺北市建築工程施工時段管制辦法》，雖然原則上平日晚間10點至翌日上午8時不得施工，但「連續壁施工作業」、「混凝土澆置作業」等特殊工項，若經核定或有安全疑慮時，得排除在管制之外。這也解釋了為何有時即使報警檢舉，施工單位仍無法立即停工的原因。

除了連續灌漿的必要性，混凝土業者也分享了連續壁施工中可能遇到的「漏漿」問題。若在澆置過程中發生漏漿，業者需立即在端版外側倒入碎石，形成強度較低的「劣質預壘混凝土」來堵漏，待後續接頭清理時再將其擊碎挖除，以確保公母單元鋼筋籠能順利搭接。這些突發狀況的處理，往往也是導致施工時間延長、不得不挑燈夜戰的原因之一。

