落羽松藏危機！氣根竄地、蚊蟲滿天飛 網曝慘痛代價：地基全遭殃

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議，比起外來的落羽松，種植台灣欒樹、流蘇等原生樹種更適合本地環境，且不易造成生態與設施破壞。聯合報系資料照
每到秋冬季節，轉紅的落羽松林美景總吸引大批遊客朝聖，成為近年來最熱門的打卡景點，也讓許多社區、公園爭相種植。然而，有網友在Threads上發文呼籲「真的不要再種落羽松了」，引發廣大迴響。不少苦主現身說法，揭露這種外來種植物雖美，卻隱藏著破壞建築、路面隆起等嚴重隱憂。

原PO與網友們指出，落羽松（其實應稱為「落羽杉」）原產於北美濕地沼澤，為了適應環境，演化出強壯的「氣生根（膝根）」，這些氣生根不僅會突出地面絆倒行人，其地下根系的破壞力更是驚人。就有網友分享慘痛經驗：「雲林農田水利會的落羽松，根系直接貫穿水道兩側的水泥牆，那牆起碼有30公分厚！」更有住戶抱怨，自家花圃種了一年沒翻土，根就鑽過來了，甚至連冷氣排水管都被堵住，最後花了大筆錢才處理掉。

台灣護樹團體聯盟早在2015年就曾發文示警，落羽杉生長快速且強勢，若種植距離建築物太近，根系極易破壞地基與管線；若作為行道樹，不久後便會將路面抬起，造成安全隱患，這一點與過去被詬病的「黑板樹」極為相似。

此外，落羽松的落葉量大，不僅清掃困難，潮濕的環境也容易孳生小黑蚊，讓居住品質大打折扣。許多網友感嘆：「每天光掃落葉就吐血」、「冬天葉子掉光只剩枯枝，根本不好看」、「台灣平地又熱水源又不夠，種這個根本是虐待樹木」。

對於台灣一窩蜂搶種落羽松的現象，不少人認為是園藝商炒作的結果，如同過去流行的櫻花、黑板樹一樣，往往導致原生植物被砍伐、生態環境失衡。

網友與專家建議，台灣其實有許多美麗且適合本地環境的原生樹種，例如台灣欒樹（秋季繽紛）、苦楝、烏心石、流蘇等，不僅樹形優美、易於維護，更能適應台灣氣候，避免對環境造成負擔。在追求景觀美化的同時，應選擇「適地適種」的植物，才不會讓美景變成未來的災難。

