移送高金素梅成焦點！調查局朱茵超強學經歷曝光 台大畢業「美貌腦袋兼具」

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領原住民補助款，10日遭調查局搜索約談，並於11日凌晨移送台北地檢署複訊。移送現場一片混亂，眾人的目光卻被高金素梅身旁的一位女調查官吸引，她冷靜、深邃的眼神，以及神似「紫霞仙子」朱茵的氣質，意外成為焦點，身分也被起底。

在移送高金素梅過程中，這位留著烏黑長髮、眼神犀利的女調查官全程緊牽高金素梅的手臂，更不時側身觀察當事人狀況，展現專業態度，因其側臉神韻神和港星朱茵有幾分相像，讓不少媒體驚艷。

據了解，這位女調查官是國家安全維護工作站副主任陳詩茹。今年47歲的她背景極為亮眼，從台大化學研究所畢業後考取調查局，為調查班第42期結業生，以全期第5名成績結訓。

根據太報報導，陳詩茹在國安站歷練多年，曾擔任調查專員和秘書，並在去年升任副主任；不僅如此，她也經手過多起知名國安案件，例如曾擔任過立法院長游錫堃助理的政治工作者盛礎纓共諜案、陸軍退役中將高安國共諜案等等，皆由她負責。

曾與陳詩茹合作過的檢察官對她讚譽有加，認為她心思縝密、精明幹練，是很有手腕的調查官。自由時報報導也指出，同仁私下形容陳詩茹辦案「快、準、穩」，在多起偵辦案件中扮演關鍵角色。可見陳詩茹不僅外貌姣好，辦案功力更是一流。