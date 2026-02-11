快訊

網怨沒發票 Super Junior 20周年特展混亂主辦單位被罵翻！ 警方到場了

電動輔助三輪車逆向闖國道3號 84歲老翁遭連環撞整車稀爛慘死

移送高金素梅成焦點！調查局朱茵超強學經歷曝光 台大畢業「美貌腦袋兼具」

聯合新聞網／ 綜合報導
立委高金素梅涉詐領助理費遭搜索約談，在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹（左2）意外成為焦點。記者曾原信／攝影
立委高金素梅涉詐領助理費遭搜索約談，在移送隊伍中，國家安全維護工作站副主任陳詩茹（左2）意外成為焦點。記者曾原信／攝影

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領原住民補助款，10日遭調查局搜索約談，並於11日凌晨移送台北地檢署複訊。移送現場一片混亂，眾人的目光卻被高金素梅身旁的一位女調查官吸引，她冷靜、深邃的眼神，以及神似「紫霞仙子」朱茵的氣質，意外成為焦點，身分也被起底。

在移送高金素梅過程中，這位留著烏黑長髮、眼神犀利的女調查官全程緊牽高金素梅的手臂，更不時側身觀察當事人狀況，展現專業態度，因其側臉神韻神和港星朱茵有幾分相像，讓不少媒體驚艷。

據了解，這位女調查官是國家安全維護工作站副主任陳詩茹。今年47歲的她背景極為亮眼，從台大化學研究所畢業後考取調查局，為調查班第42期結業生，以全期第5名成績結訓。

根據太報報導，陳詩茹在國安站歷練多年，曾擔任調查專員和秘書，並在去年升任副主任；不僅如此，她也經手過多起知名國安案件，例如曾擔任過立法院長游錫堃助理的政治工作者盛礎纓共諜案、陸軍退役中將高安國共諜案等等，皆由她負責。

曾與陳詩茹合作過的檢察官對她讚譽有加，認為她心思縝密、精明幹練，是很有手腕的調查官。自由時報報導也指出，同仁私下形容陳詩茹辦案「快、準、穩」，在多起偵辦案件中扮演關鍵角色。可見陳詩茹不僅外貌姣好，辦案功力更是一流。

高金素梅 國安 國家安全 朱茵
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

移送高金素梅成焦點！調查局朱茵超強學經歷曝光 台大畢業「美貌腦袋兼具」

無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領原住民補助款，10日遭調查局搜索約談，並於11日凌晨移送台北地檢署複訊。移送現場一片混亂，眾人的目光卻被高金素梅身旁的一位女調查官吸引…

三色豆奶茶不稀奇？台灣人玩食物沒極限 日人見超商1飲品驚恐：這股熱潮哪來的

從皮蛋多力多滋到三色豆奶茶…台灣人「玩食物」的功力，以及對獵奇口味的接受程度超乎想像！近日，一位現居台北的日本婦人在全家驚見「香菜奶茶」…

苦主首屆校友？畢業證書變出土文物崩潰 專家1招神還原：千萬別直接燙

辛苦留學換來的畢業證書，收到時竟成「千年古董」？一名網友在Threads上發文求助，表示自己剛收到從英國寄回來的碩士畢業證書，沒想到疑似因物流運送過程遭受擠壓...

跟小強一樣都是狠人？同事不用內鍋煮茶葉蛋 專家曝正解

一名女網友分享，公司今年未舉辦尾牙，同事索性自行加碼慶祝，直接在辦公室用電鍋煮火鍋，而且是「沒有內鍋、直接用外鍋下去煮」，畫面曝光後有人質疑不衛生...

換千少百？兌幣機收一成手續費惹議 內行人補血：事出必有因

臉書社團「路上觀察學院」近日出現一則貼文引發討論，一名網友僅以「？？？」作為內文，並附上一張兌幣機照片。畫面中可見，機台面板以紅字清楚標示「本兌幣機酌收手續費，同意再換」，兌換規則一曝光，立刻掀起網友熱議。

獨旅警覺不可少！妹子曝日本溫泉驚魂 網嚇傻：多留一份心眼

一名女網友以「想提醒每一位女生，獨旅真的要比平常更保護自己」在Dcard分享獨旅經歷。她表示在日本溫泉旅途中，曾遇到一名男子在門口出入多次，讓她警覺，直覺告訴她不要使用電梯，而改走樓梯迅速回房間關門，才保住安全。這段經歷讓她深刻體會，獨旅時務必注意自身安全，隨時保持警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。