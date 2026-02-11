三色豆奶茶不稀奇？台灣人玩食物沒極限 日人見超商1飲品驚恐：這股熱潮哪來的

從皮蛋多力多滋到三色豆奶茶…台灣人「玩食物」的功力，以及對獵奇口味的接受程度超乎想像！近日，一位現居台北的日本婦人在全家驚見「香菜奶茶」，不僅讓她深感衝擊，直呼「看不懂」，更引發日網熱議。

一位現居台北的日本婦人在X上發文，表示自己發現台灣的全家便利超商竟然開始販售一款由知名茶飲品牌推出的「香菜奶茶」，令她深感衝擊，並在第一時間驚恐發問：「這個品牌的名聲真的沒問題嗎？誰來喝喝看啊！」儘管在台居住已久，原PO對台灣這股香菜熱潮仍百思不解，直言：「完全不懂這股香菜熱潮是從哪來的」。

雖然最初感到排斥，但禁不起好奇心的誘惑，原PO隔日便決定「身先士卒」買來開箱。她甚至抱著視死如歸的決心，幽默的向網友告別：「如果這篇之後我沒再發文了……請大家自行意會」，字裡行間流露出對這款神祕飲品的畏懼。但在親自試喝後，她也分享了反轉的心得。

原PO指出，雖然包裝極具視覺衝擊力，但味道其實成功守住了品牌名譽，香菜味比預期中含蓄，也比想像中好入口。她生動地形容，這款奶茶給人的感覺「就像那種外表看起來很兇、有點怪癖，但其實並不難相處的大哥」。

翻看成分表後，原PO確認除了香料外，也確實標註含有香菜汁。她分析口感指出：「喝起來是帶有花生香氣的奶茶，後勁則會竄出一股香菜味」，但對於極度厭惡香菜的人來說，可能還是會難以接受。最終，原PO給出的結論是，儘管味道比想像中保守，但「奶茶跟香菜還是分開攝取比較好」。

這款獵奇飲品引發大批日本網友驚嘆，紛紛留言：「連我這種敢挑戰百事可樂奇葩口味的人都猶豫了」、「我有絕對會吐出來的自信」、「台灣人到底怎麼了……這也太恐怖了吧」；甚至連香菜愛好者都退避三舍：「連愛吃香菜的我都覺得避開才是正解」。對於原PO的疑惑，也有熱心網友向她科普，在台灣反對派將香菜視為「邪教」，堅決抵制出現在任何食物中；擁護派則對其情有獨鍾，甚至連前總統蔡英文也是著名的香菜擁護者。

事實上，這股「食物戰爭」的熱潮從去年一直延續至今。去年起，多力多滋和樂事兩大品牌一口氣推出多款新口味，其中多力多滋的皮蛋與香菜口味備受消費者喜愛；樂事的啤酒和榴槤口味也掀起討論。

除了零食，各地店家也陸續推出創意飲品和餐點，例如新北市中和便有早午餐店將「三色豆」化身手搖配料，取代珍珠加入奶茶中；知名品牌一沐日也在最近推出期間限定的「椒麻奶茶」。顯示台灣民眾對獵奇口味的接受度正逐漸增加，大眾也更有意願嘗試新奇、挑戰感官的組合。