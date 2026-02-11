快訊

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

聽新聞
0:00 / 0:00

苦主首屆校友？畢業證書變出土文物崩潰 專家1招神還原：千萬別直接燙

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議，若要自行修復皺摺的證書，可使用「低溫熨燙法」，但務必在上方墊一層乾淨棉布或白紙，切勿直接接觸加熱。示意圖／Ingimage
專家建議，若要自行修復皺摺的證書，可使用「低溫熨燙法」，但務必在上方墊一層乾淨棉布或白紙，切勿直接接觸加熱。示意圖／Ingimage

辛苦留學換來的畢業證書，收到時竟成「千年古董」？一名網友在Threads上發文求助，表示自己剛收到從英國寄回來的碩士畢業證書，沒想到疑似因物流運送過程遭受擠壓，整張證書佈滿深刻的皺褶，泛黃的紙質加上摺痕，讓他崩潰直呼：「變成了我高攀不起的樣子，還有地方可以救嗎？」

這篇貼文曝光後，證書的「慘狀」立刻引發網友討論。由於紙張質感特殊加上皺得太有特色，不少人幽默留言：「2025應屆畢業生瞬間變成1838首屆校友」、「這根本是大英博物館流出的文物」、「找個歐式相框裱起來，價值瞬間翻倍」、「很有霍格華茲的風格，感覺經歷了滄桑」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

但也有不少過來人提供實質建議，包括「向學校申請補發（Re-issue）」、「找專業修復師或裱框店處理」；其中，最多人推薦且成本最低的方法就是「低溫熨燙」

針對紙張受潮或發皺的修復，捷可印網站內曾有專家指出，紙張纖維在受力或受潮後會變形，若想讓它恢復平整，「低溫熨燙」是快速且有效的方法，但操作時必須嚴格遵守以下步驟，以免造成二次傷害：

1.確保完全乾燥：雖然網友建議可以噴點水霧軟化纖維，但專家提醒，若紙張本身有濕氣，受熱後產生的水蒸氣可能會破壞纖維或導致沾黏。若是嚴重泡水，必須先吸乾水分並陰乾。

2.絕對不能直接燙：這是最重要的一點。務必在熨斗和證書之間墊一層「保護隔離物」，例如乾淨的薄棉布（手帕、枕頭套）或一張白紙。

3.關閉蒸氣、低溫操作：將熨斗設定在最低溫，並關閉蒸氣功能。高溫會導致紙張焦黃變脆，甚至讓印刷油墨融化轉印。

4.緩慢移動：熨斗在保護層上輕輕滑動，不要在同一點停留過久，以免過熱。

若擔心熨斗操作不當毀了證書，專家也建議使用「重壓整平法」作為替代方案。將證書夾在兩塊平整的壓克力板或乾淨木板之間，上方堆疊大量厚重書籍（如字典），靜置數天甚至數周，雖然耗時較長，但相對安全許多。

對於這張「充滿故事」的證書，原PO事後也無奈表示，其實證書沒有泡水，只是紙張本身偏黃，加上物流的「鬼斧神工」，才造就了這般復古風情。

英國 物流 國際生 研究所 留學 畢業證書
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

越省越窮？「超嚴格預算」恐報復性花錢 專家：要有快樂空間

AI帶來失業焦慮？專家：工作將重設而非消失 僅1%技能會被完全取代

馬年開運攻略曝！除夕必做「聽香」 專家：第一句話暗示來年關鍵運勢

肋眼牛排怎麼挑？專家說選這個風味更豐富：上桌前千萬別切片

相關新聞

苦主首屆校友？畢業證書變出土文物崩潰 專家1招神還原：千萬別直接燙

辛苦留學換來的畢業證書，收到時竟成「千年古董」？一名網友在Threads上發文求助，表示自己剛收到從英國寄回來的碩士畢業證書，沒想到疑似因物流運送過程遭受擠壓...

跟小強一樣都是狠人？同事不用內鍋煮茶葉蛋 專家曝正解

一名女網友分享，公司今年未舉辦尾牙，同事索性自行加碼慶祝，直接在辦公室用電鍋煮火鍋，而且是「沒有內鍋、直接用外鍋下去煮」，畫面曝光後有人質疑不衛生...

換千少百？兌幣機收一成手續費惹議 內行人補血：事出必有因

臉書社團「路上觀察學院」近日出現一則貼文引發討論，一名網友僅以「？？？」作為內文，並附上一張兌幣機照片。畫面中可見，機台面板以紅字清楚標示「本兌幣機酌收手續費，同意再換」，兌換規則一曝光，立刻掀起網友熱議。

獨旅警覺不可少！妹子曝日本溫泉驚魂 網嚇傻：多留一份心眼

一名女網友以「想提醒每一位女生，獨旅真的要比平常更保護自己」在Dcard分享獨旅經歷。她表示在日本溫泉旅途中，曾遇到一名男子在門口出入多次，讓她警覺，直覺告訴她不要使用電梯，而改走樓梯迅速回房間關門，才保住安全。這段經歷讓她深刻體會，獨旅時務必注意自身安全，隨時保持警覺。

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日在臉書分享在韓國街頭的觀察，指出即使信用卡掉落路邊，路過民眾也幾乎不會撿起，引發網友好奇為何在韓國「路邊的信用卡沒人敢碰」。

這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？

你知道蝦皮也能買機車嗎？一名網友發文，稱他領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友驚訝蝦皮竟然也能買機車，甚至連蝦皮購物的小編都好奇：「退貨會是要騎回去店到店嗎？」，對此，也有專業網友現身說法，解答網友們諸如收件、領牌、退貨的各種疑惑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。