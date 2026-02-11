苦主首屆校友？畢業證書變出土文物崩潰 專家1招神還原：千萬別直接燙

辛苦留學換來的畢業證書，收到時竟成「千年古董」？一名網友在Threads上發文求助，表示自己剛收到從英國寄回來的碩士畢業證書，沒想到疑似因物流運送過程遭受擠壓，整張證書佈滿深刻的皺褶，泛黃的紙質加上摺痕，讓他崩潰直呼：「變成了我高攀不起的樣子，還有地方可以救嗎？」

這篇貼文曝光後，證書的「慘狀」立刻引發網友討論。由於紙張質感特殊加上皺得太有特色，不少人幽默留言：「2025應屆畢業生瞬間變成1838首屆校友」、「這根本是大英博物館流出的文物」、「找個歐式相框裱起來，價值瞬間翻倍」、「很有霍格華茲的風格，感覺經歷了滄桑」。

但也有不少過來人提供實質建議，包括「向學校申請補發（Re-issue）」、「找專業修復師或裱框店處理」；其中，最多人推薦且成本最低的方法就是「低溫熨燙」。

針對紙張受潮或發皺的修復，捷可印網站內曾有專家指出，紙張纖維在受力或受潮後會變形，若想讓它恢復平整，「低溫熨燙」是快速且有效的方法，但操作時必須嚴格遵守以下步驟，以免造成二次傷害：

1.確保完全乾燥：雖然網友建議可以噴點水霧軟化纖維，但專家提醒，若紙張本身有濕氣，受熱後產生的水蒸氣可能會破壞纖維或導致沾黏。若是嚴重泡水，必須先吸乾水分並陰乾。

2.絕對不能直接燙：這是最重要的一點。務必在熨斗和證書之間墊一層「保護隔離物」，例如乾淨的薄棉布（手帕、枕頭套）或一張白紙。

3.關閉蒸氣、低溫操作：將熨斗設定在最低溫，並關閉蒸氣功能。高溫會導致紙張焦黃變脆，甚至讓印刷油墨融化轉印。

4.緩慢移動：熨斗在保護層上輕輕滑動，不要在同一點停留過久，以免過熱。

若擔心熨斗操作不當毀了證書，專家也建議使用「重壓整平法」作為替代方案。將證書夾在兩塊平整的壓克力板或乾淨木板之間，上方堆疊大量厚重書籍（如字典），靜置數天甚至數周，雖然耗時較長，但相對安全許多。

對於這張「充滿故事」的證書，原PO事後也無奈表示，其實證書沒有泡水，只是紙張本身偏黃，加上物流的「鬼斧神工」，才造就了這般復古風情。