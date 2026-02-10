跟小強一樣都是狠人？同事不用內鍋煮茶葉蛋 專家曝正解

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，公司今年未舉辦尾牙，同事索性自行加碼慶祝，直接在辦公室用電鍋煮火鍋，而且是「沒有內鍋、直接用外鍋下去煮」，畫面曝光後有人質疑不衛生，聯想到和超商茶葉蛋的煮法一模一樣。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，公司今年未舉辦尾牙，同事索性自行加碼慶祝，直接在辦公室用電鍋煮火鍋，而且是「沒有內鍋、直接用外鍋下去煮」，畫面曝光後有人質疑不衛生，聯想到和超商茶葉蛋的煮法一模一樣。示意圖／Ingimage

一名女網友分享，公司今年未舉辦尾牙，同事索性自行加碼慶祝，直接在辦公室用電鍋煮火鍋，而且是「沒有內鍋、直接用外鍋下去煮」，畫面曝光後有人質疑不衛生，聯想到和超商茶葉蛋的煮法一模一樣。對此，專家也出面解釋，超商電鍋有經過特別防護處理，沒內鍋傳熱更快，也更省電。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，公司今年沒有安排尾牙活動，同事們便一起訂披薩、用電鍋煮火鍋同樂，不過從畫面中可以發現，電鍋竟沒有使用外鍋，就拿來烹煮火鍋。

貼文一出後，不少網友都表示「電鍋不是這樣用的」、「電鍋可以不放內鍋嗎？不是很髒」、「沒用內鍋，嚇到我了」、「大同電鍋沒有放內鍋太可怕了」、「沒用內鍋也太勇敢」、「沒內鍋都是狠人，跟小強一樣」、「我第一次看到大同電鍋可以這樣煮，好厲害」。

此外，也有網友聯想到超商煮茶葉蛋的方式，回應「大家是不是忘了超商的茶葉蛋，也都沒有內鍋啊」、「怎麼多年來，就沒人說超商的茶葉蛋，也是直接用外鍋煮啊」。

對此，經常分享家電知識的「元暉家電」也在「Threads」解答，指出超商電鍋並非普通家用電鍋，是專門拿來煮茶葉蛋的機型，鍋體經過特別防護處理，容量大、補貨方便，沒有內鍋傳熱更快，也更省電。

針對電鍋的清洗方式，大同電鍋也曾在臉書公開清潔方式，只要在鍋內加水至6-7分滿，再倒入一包檸檬酸清潔劑並加熱煮沸，等待約40分鐘，關掉電源後浸泡靜置2-3小時，將水倒出併用海綿刷除汙垢，最後擦乾鍋體保持乾燥，就能輕鬆恢復亮晶晶的電鍋。

茶葉蛋 超商 大同電鍋 尾牙
