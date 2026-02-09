換千少百？兌幣機收一成手續費惹議 內行人補血：事出必有因

臉書社團「路上觀察學院」近日出現一則貼文引發討論，一名網友僅以「？？？」作為內文，並附上一張兌幣機照片。畫面中可見，機台面板以紅字清楚標示「本兌幣機酌收手續費，同意再換」，兌換規則一曝光，立刻掀起網友熱議。

從照片內容來看，兌幣機依照紙鈔面額訂出不同兌換方式，其中100元鈔票可兌換10元硬幣10枚，等同原價兌換，並未收取手續費；若投入500元鈔票，則僅能兌換10元硬幣45枚，實際金額為450元；至於爭議最大的1000元鈔票，僅能兌換10元硬幣90枚，等於少拿100元，變相收取一成手續費。

不少網友第一時間直呼不合理，認為「換越多損越多」，質疑這樣的兌換方式是否合理，甚至衍生出逃漏稅、未開立發票等疑慮。有人直言「1000只能換900，夭壽」、「這匯率比地下匯兌還狠」、「換越多損越多」、「那我分十次來換吧」、「先去超商買瓶飲料，再回來換就好」。不過也有網友替店家緩頰，認為「可能太多不是消費者來換」、「擋（其他）店家換零錢」、「事出必有因，真的需要的換100也夠了」。

針對兌幣機收取手續費是否涉及違法問題，實務上並未有明確法規禁止兌幣設備向使用者收費，因此單就「收取手續費」本身，並不一定構成違法。不過，若兌幣機屬於長期、固定提供服務，且非僅限於消費者使用，是否已被認定為提供對價勞務，仍有討論空間。

此外，相關行為仍須符合《消費者保護法》，包含手續費金額是否於事前清楚標示、是否足以讓消費者理解實際兌換結果。若被視為營業行為，是否需開立發票及涉及稅務申報，也可能成為後續檢視重點，實務上仍須視個案情況認定。