獨旅警覺不可少！妹子曝日本溫泉驚魂 網嚇傻：多留一份心眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在Dcard分享在日本溫泉旅館的獨旅驚魂記。 示意圖／ingimage
一名女網友在Dcard分享在日本溫泉旅館的獨旅驚魂記。 示意圖／ingimage

一名女網友以「想提醒每一位女生，獨旅真的要比平常更保護自己」在Dcard分享獨旅經歷。她表示在日本溫泉旅途中，曾遇到一名男子在門口出入多次，讓她警覺，直覺告訴她不要使用電梯，而改走樓梯迅速回房間關門，才保住安全。這段經歷讓她深刻體會，獨旅時務必注意自身安全，隨時保持警覺。

她也總結了幾個獨旅安全守則：不要即時分享行程、不告訴陌生人自己是一個人、離開地點後再打卡、穿自己的鞋子而非飯店拖鞋。她提醒女生，獨旅雖自由美好，但安全比任何風景都重要，希望大家多一份警覺、多一份平安。

不少女網友道謝「謝謝妳的分享，平安回家必須是每次旅程的最後一個行程」、「超可怕，感覺他觀察妳很久了」、「真的要隨時注意周遭的人，事先查好治安比較不好的地方，晚上就不逗留」、「多虧了自己的警覺心」、「我也很常獨旅，一直覺得日本很安全，但想想去哪一個人還是多留一份心眼才是」。

「獨旅」已成為現代熱門旅遊趨勢，原因包括追求行程靈活性、自由度高，以及不受旅伴限制。許多網友認為獨旅能提升自我獨立性，也避免旅途中與旅伴的糾紛。現代人重視自由與獨立，科技進步如智慧型手機、地圖與翻譯APP降低了行動門檻，生活型態轉變則促使許多人選擇獨自出發。近年調查顯示，過去兩年獨旅者增加42%，其中84%為女性。

國內獨旅熱門地點包含台中、九份、花蓮、嘉義與蘭嶼，國外推薦地點則為日本京都、新加坡、泰國清邁、越南會安等治安較佳地區。專家建議，獨旅者應保持警覺，避免夜晚前往人少處、不炫耀自己獨旅、行程留給親友知曉。女性獨旅者可藉由旅行表達身份認同、進行自我賦能與療癒，同時也是學習當地語言、與在地人互動的好機會。

儘管獨旅強調自由，安全措施仍不可忽略，包括攜帶警報器、謹慎與陌生人互動、與大使館保持聯繫等。許多專為獨旅者設計的旅行公司，如Just You、Flash Pack，提供社交與結伴機會，讓旅程兼具自由與交流。網紅與內容創作者也常透過社群媒體分享獨旅故事，吸引更多Z世代女性投入獨自旅行。

獨旅 出國旅遊
