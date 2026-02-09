快訊

為台經濟轉型奠基石...前財經官員李樹久辭世 享耆壽90歲

出國順便買瘦瘦針？未許可攜入境觸法 醫：亂打不只「報復性復胖」

把握這5天！春節換新鈔今日開跑 百元鈔每人每次限兌100張

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「不奇而遇Steven & Sia」指出，在韓國即使信用卡掉在路邊，路過民眾沒人敢碰。 示意圖／ingimage
臉書粉專「不奇而遇Steven & Sia」指出，在韓國即使信用卡掉在路邊，路過民眾沒人敢碰。 示意圖／ingimage

旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日在臉書分享韓國街頭的觀察，指出即使信用卡掉落路邊，路過民眾也幾乎不會撿起，引發網友好奇為何在韓國「路邊的信用卡沒人敢碰」。

Steven說明，在韓國，撿到他人信用卡未歸還即涉及「侵占罪」，若進一步盜刷，最高可處7年以下有期徒刑，或處以最高5,000萬韓元（約新台幣120萬元）罰金，違法成本極高，讓多數人不敢輕易觸碰。

此外，韓國被認為是全球CCTV密度最高的國家之一，街道、商店與車輛行車紀錄器皆可能留下完整影像。加上刷卡即時通知普及，卡片一遭盜刷，持卡人可立即凍結並報警，警方掌握電子軌跡後，破案效率相當高，幾乎是100%能抓到人。

在法律與科技雙重壓力下，當地逐漸形成「不是自己的東西就不要碰」的生活共識，多數人寧可視而不見，或僅將卡片移至顯眼處等待失主取回，避免衍生不必要的法律風險。

至於台灣旅客若在韓國遺失信用卡，應第一時間致電發卡銀行辦理掛失，以避免遭人盜刷；同時也可透過韓國警察廳建置的「LOST112」失物招領網站或APP查詢遺失物資訊，系統可依地點與物品類型進行搜尋。若遺失物包含現金或重要證件，亦可前往鄰近派出所報案，取得遺失證明，作為後續保險理賠或補辦文件之用。

若是在韓國撿到他人物品，建議交由地鐵站務人員、商場或機場服務台處理，或直接送至附近派出所，由警方登錄至LOST112系統協助失主尋回。相關單位也提醒，切勿自行私藏遺失物，否則恐涉及非法侵占責任；盡速交由官方管道處理，才是最安全、也最不易產生誤會的做法。另有旅遊達人建議，赴韓前可先在手機安裝LOST112 APP，以備不時之需。

信用卡 出國旅遊 南韓 盜刷
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

年薪150萬算「黃金單身漢」？一票人喊普通 丁特吐槽：已是PR95

茄紅素是身體防護罩！為何吃番茄仍偏低？醫點破關鍵：吃法錯了

壓線取貨免緊張！她見蝦皮APP新功能驚喜 官方提醒：有限制

相關新聞

掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

旅遊粉專「不奇而遇Steven&Sia」近日在臉書分享在韓國街頭的觀察，指出即使信用卡掉落路邊，路過民眾也幾乎不會撿起，引發網友好奇為何在韓國「路邊的信用卡沒人敢碰」。

這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？

你知道蝦皮也能買機車嗎？一名網友發文，稱他領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友驚訝蝦皮竟然也能買機車，甚至連蝦皮購物的小編都好奇：「退貨會是要騎回去店到店嗎？」，對此，也有專業網友現身說法，解答網友們諸如收件、領牌、退貨的各種疑惑。

照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

農曆春節將近，年終獎金陸續入袋，不少上班族也趁機在網路上交流各行各業的年終行情。不過近日有一名網友在Dcard發文透露，自己領到一筆「數字相當可觀」的年終...

「台灣藥字000001號」人物背景曝光 網驚：來頭超狂

隨著醫療與健康知識普及，越來越多人開始關心成藥、保健食品背後的來歷與專業背景，近日就有一名網友在Dcard發文分享，提到自己看到一名藥師在...

ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

台灣的自動櫃員機（ATM）服務便利且據點眾多，但若是操作介面突然變成「簡體中文」，甚至無法順利領錢，恐怕會讓使用者嚇出一身冷汗。近日有網友在高雄一間全聯內的國泰世華ATM提款時，驚見螢幕上全是簡體字，且卡片插入後無法提領現金，讓他當場傻眼，質疑機台是否被駭或遭到偽造。

北捷女廁門板裝鏡子？ 她實測「指尖無縫隙」嚇壞：是被偷窺嗎

女性在外如廁，對於環境安全總是格外警惕。近日一名女網友在北捷忠孝新生站的廁所如廁時，發現女廁隔間的門板上竟然裝有一面鏡子，出於安全考量，她使用網路上流傳的「手指測試法」檢查，發現指尖與鏡中倒影完全緊貼、沒有縫隙，讓她驚恐懷疑是否為「雙面鏡（單向透視玻璃）」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。