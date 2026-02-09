掉卡別慌！韓國路邊信用卡「沒人敢撿」 粉專揭原因：100%能抓到人

旅遊粉專「不奇而遇Steven & Sia」近日在臉書分享韓國街頭的觀察，指出即使信用卡掉落路邊，路過民眾也幾乎不會撿起，引發網友好奇為何在韓國「路邊的信用卡沒人敢碰」。

Steven說明，在韓國，撿到他人信用卡未歸還即涉及「侵占罪」，若進一步盜刷，最高可處7年以下有期徒刑，或處以最高5,000萬韓元（約新台幣120萬元）罰金，違法成本極高，讓多數人不敢輕易觸碰。

此外，韓國被認為是全球CCTV密度最高的國家之一，街道、商店與車輛行車紀錄器皆可能留下完整影像。加上刷卡即時通知普及，卡片一遭盜刷，持卡人可立即凍結並報警，警方掌握電子軌跡後，破案效率相當高，幾乎是100%能抓到人。

在法律與科技雙重壓力下，當地逐漸形成「不是自己的東西就不要碰」的生活共識，多數人寧可視而不見，或僅將卡片移至顯眼處等待失主取回，避免衍生不必要的法律風險。

至於台灣旅客若在韓國遺失信用卡，應第一時間致電發卡銀行辦理掛失，以避免遭人盜刷；同時也可透過韓國警察廳建置的「LOST112」失物招領網站或APP查詢遺失物資訊，系統可依地點與物品類型進行搜尋。若遺失物包含現金或重要證件，亦可前往鄰近派出所報案，取得遺失證明，作為後續保險理賠或補辦文件之用。

若是在韓國撿到他人物品，建議交由地鐵站務人員、商場或機場服務台處理，或直接送至附近派出所，由警方登錄至LOST112系統協助失主尋回。相關單位也提醒，切勿自行私藏遺失物，否則恐涉及非法侵占責任；盡速交由官方管道處理，才是最安全、也最不易產生誤會的做法。另有旅遊達人建議，赴韓前可先在手機安裝LOST112 APP，以備不時之需。